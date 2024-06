Liguria. La combinazione di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo e la coda di una perturbazione in transito sui settori più settentrionali del nord determina l’arrivo di aria umida sulla nostra regione, con addensamenti solo occasionalmente associati a qualche pioggia.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 29 giugno avremo tra la notte e la prima mattinata cielo lattiginoso, ma sereno o al massimo velato da nubi alte e sottili. Nelle ore centrali del giorno fino a metà pomeriggio transito di nuvolosità medio-alta con alte concentrazioni di sabbia desertica in sospensione. Non si esclude qualche sgocciolio o piovasco misto a sabbia in corrispondenza degli addensamenti più compatti, specie nel comparto delle Alpi Liguri. In serata attenuazione della nuvolosità medio-alta e comparsa di addensamenti bassi lungo le coste prima di notte.

Venti deboli tra est e nord-est al mattino, in rotazione a sud-est nel pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso. Temperature in ulteriore aumento: sulla costa minime tra 20 e 22 gradi, massime tra 25 e 29 gradi; all’interno minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 23 e 27 gradi.

Domenica 30 giugno sul settore centro-orientale addensamenti medio-bassi, con associati brevi rovesci o piovaschi in prossimità dei rilievi prossimali alla costa per gran parte della giornata; più soleggiato l’imperiese, il savonese di ponente, le Alpi Liguri e la Bormida occidentale.

Venti moderati tra sud e sud-ovest con rinforzi di Marino sui versanti padani. Mare mosso o localmente molto mosso. Temperature in calo soprattutto nei valori massimi.

Lunedì 1 luglio ancora nubi basse con qualche breve piovasco nell’arco della giornata sul settore centro-orientale, maggiori schiarite a ponente, venti moderati meridionali e mare mosso.