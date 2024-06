Liguria. La goccia fredda che ci ha interessato in questi giorni tenderà a colmarsi parzialmente e a traslare verso est. Pertanto nei prossimi giorni ci aspettiamo un generale miglioramento delle condizioni meteo. Ecco le previsioni meteo per la Liguria elaborate da Limet per oggi e i prossimi giorni.

Mercoledì 26 giugno

Cielo e fenomeni

al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione. A partire dalle ore centrali aumento dell’attività cumuliforme sull’Appennino e nelle zone interne con possibili brevi temporali, più probabili tra la Valle Scrivia e la Val di Vara. Lungo la fascia costiera aumento della nuvolosità soprattutto sul centro-levante senza fenomeni di rilievo.

Venti

brezze da nord al mattino, più sostenute da sud al pomeriggio.

Mari

poco mosso

Temperature

Minime in lieve calo, in aumento le massime. Costa: Min: +14/+18°C – Max: +24/+28°C. Interno: Min: +11/+16°C – Max: +19/+24°C

Giovedì 27 giugno

Cielo e fenomeni

al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, specie sul settore centrale. Schiarite dalla tarda mattinata

Venti

deboli e variabili

Mari

Poco mosso o quasi calmo

Temperature

stazionarie sotto costa, in aumento nell’interno

Venerdì 28 giugno

Nuvolosità variabile anche se in un contesto generalmente soleggiato. Mare poco mosso. Temperature in aumento. Seguire i prossimi aggiornamenti.