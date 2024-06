Liguria. Sulla Liguria soffieranno correnti sud-occidentali per tutto il fine settimana con molti annuvolamenti bassi e qualche precipitazione in corrispondenza degli addensamenti più consistenti soprattutto nell’immediato entroterra. Maggiori schiarite sull’Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani occidentali. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Venerdì 14 giugno 2024

Dopo una nottata in prevalenza serena, dal mattino aumento della nuvolosità sia di tipo alto che medio-basso, segnatamente sul settore centro-orientale della regione. Non si esclude qualche piovasco nell’immediato entroterra in corrispondenza degli addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale. Schiarite su Alpi Liguri, Imperiese e Bormida occidentale. Nell’arco della giornata situazione praticamente immutata ed ulteriore infittimento della coltre nuvolosa in serata.

Venti: Moderati tra sud e sud-ovest con locali rinforzi.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Minime in lieve calo, massime stazionarie

Costa: Min: +15/+19°C – Max: +19/+22°C

Interno: Min: +7/+15°C – Max: +16/+23°C

Sabato 15 giugno 2024

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, con addensamenti più compatti tra Savonese orientale e Genovese di ponente dove non si escludono brevi piovaschi in mattinata. Nel pomeriggio parziale attenuazione della copertura nuvolosa con spazio per schiarite anche ampie specie lungo la fascia costiera.

Domenica 16 giugno 2024

Prima parte della giornata variabile con addensamenti bassi specie lungo le coste, pomeriggio più sereno ovunque, temperature invariate.