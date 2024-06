Liguria. Sull’Italia insisterà una goccia fredda alle quote superiori che sarà causa di una moderata instabilità nei prossimi 3 giorni, concentrata essenzialmente nelle aree interne e montuose.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 1 giugno in mattinata assisteremo alla risalita di deboli nuclei piovosi dal mare verso il settore centrale con qualche rovescio sparso in risalita alla costa all’immediato entroterra. Più soleggiato il tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio migliora sul settore centrale con belle schiarite, in genere soleggiato a levante con qualche nube in Appennino. Formazione invece di qualche temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti da deboli a moderati meridionali. Mare generalmente mosso. Temperature minime in calo, massime in contenuto aumento: sulla costa minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 22 e 25 gradi; all’interno minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 16 e 24 gradi.

Domenica 2 giugno mattinata abbastanza soleggiata. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne con rischio di temporali più forti sull’Appennino orientale ed Alpi Marittime. Attenuazione dei fenomeni verso sera su tutta la regione.

Venti deboli in regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Lunedì 3 giugno temporali nelle aree interne nel pomeriggio, più sole lungo la costa con temperature gradevoli.