Liguria. Dopo la fase perturbata del weekend, si apre una fase anticiclonica per il Mediterraneo centro-occidentale, che favorirà sulla nostra regione una momentanea stabilità delle condizioni meteo e un aumento delle temperature, più percepibile da metà settimana. Centro-Ponente ligure costiero che rimarrà comunque interessato da flussi umidi e da nuvolosità bassa fino almeno alla giornata di giovedì.

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: complice un richiamo ancora ben impostato dai quadranti meridionali, la giornata si aprirà all’insegna della nuvolosità diffusa , più serrata sul ponente (ove non si esclude qualche debole pioviggine). A partire dalla tarda mattinata schiarite che inizieranno ad interessare il levante e l’entroterra di centro-levante. Possibili temporali nelle ore centrali e pomeridiane su Alpi Liguri e Marittime e sulle vette di Val d’Aveto e Trebbia. Miglioramento delle condizioni su tutta la regione a partire dalla serata.

Venti: deboli dai quadranti meridionali , in rotazione serale a N/NE sul centro-levante. Mari: poco mossi ovunque. Temperature: minime stazionarie; massime in lieve aumento su Tigullio e Spezzino, in diminuzione sul Ponente costiero. Costa: Min: +15/+18°C – Max: +19/+25°C; interno: Min: +7/+13°C – Max: +14/+26°C.

MERCOLEDì 5 GIUGNO: permangono condizioni di stabilità, in un contesto comunque di nuvolosità irregolare diffusa, complice un richiamo meridionale nei bassi strati ancora presente. Nuvolosità che risulterà più serrata sul Savonese costiero. Cieli poco o parzialmente nuvolosi sul Levante, con schiarite maggiori sullo spezzino. Possibili temporali pomeridiani su Alpi Liguri e cime di Aveto/Trebbia.

Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: generalmente poco mossi. Temperature: stazionarie.

GIOVEDì 6 GIUGNO: giornata sulla falsariga della precedente, con aperture più decise sullo spezzino e nuvolosità più serrata sul settore centro-occidentale della regione.