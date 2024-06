Liguria. Ulteriore, ma temporaneo consolidamento dell’alta pressione sull’Italia nella giornata di sabato; in Liguria cieli lattiginosi o solcati da nubi medio-alte specie nella seconda parte della giornata. Peggiora con rischio di temporali domenica, instabile anche lunedi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al primo mattino residue nubi basse sul settore centro-occidentale in attenuazione, In prevalenza soleggiato o velato altrove. Nel pomeriggio infittimento della copertura medio-alta con il sole che potrebbe a tratti restare visibile come dietro un vetro smerigliato. Non si esclude qualche goccia di pioggia mista a sabbia desertica sotto gli addensamenti più compatti. Attenuazione della nuvolosità dopo il tramonto.

Venti: deboli o moderati da sud-est. Mari: poco mosso o localmente mosso. Temperature: in lieve aumento sia le minime che le massime. Costa: Min: +19/+22°C – Max: +23/+27°C; interno: Min: 12/+17°C – Max: +18/+26°C.

DOMENICA 9 GIUGNO: Poche nubi sparse al mattino, in infittimento prima di mezzogiorno. Nel pomeriggio rischio di temporali specie nelle aree interne, segnatamente tra Alpi Liguri e Bormida occidentale. Più sporadiche le precipitazioni in costa, sottoforma di rovesci intermittenti.

Venti: moderati da sud-est con locali rinforzi. Mari: da mosso a localmente molto mosso. Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime specie sotto eventuali fenomeni.

LUNEDì 10 GIUGNO: Ancora tempo instabile sulla regione con temporali specie nelle aree interne. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI].