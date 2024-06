Liguria. Giornata all’insegna del cielo velato già dal mattino, complice un’iniezione di aria umida alle alte quote. Inoltre, è nuovamente prevista la risalita, prevalentemente alle quote medio-alte, di una discreta quantità di pulviscolo proveniente dal Deserto del Sahara, il che contribuirà lievemente alla schermatura della luce solare, “sporcando” il cielo in particolare dal tardo pomeriggio/sera.

L’affondo di una saccatura ad ovest del Portogallo determina la risalita di un campo anticiclonico verso l’Italia centro-settentrionale, portando (solo temporaneamente) un assaggio di estate dal punto di vista termico. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Venti: raffiche da N-NE fino a 50-60km/h davanti all’Imperiese e sui capi esposti dal pomeriggio, deboli o moderati prevalentemente a carattere di brezza altrove. Potrà svilupparsi qualche locale effetto favonico sul settore centro-orientale, laddove la brezza non riuscirà a imporsi: ciò produrrà un sensibile aumento delle temperature ma a favore di un’umidità relativa più bassa.

Mari: mosso sull’Imperiese, inizialmente poco mosso altrove ma in aumento fino a mosso in serata. Temperature: in aumento ovunque, in particolare nei valori massimi. Costa: Min: +17/+23°C – Max: +22/+30°C; interno: Min: +11/+18°C – Max: +19/+33°C.

MERCOLEDì 19 GIUGNO: aumento della nuvolosità su tutta la regione, in particolare sul centro-ponente nel corso del pomeriggio, prima del transito di una fase più instabile nella notte tra mercoledì e giovedì.

Venti: tra debole e moderato in prevalenza dai quadranti meridionali sui versanti marittimi, moderato da NE davanti all’Imperiese. Prestare attenzione alle raffiche dai quadranti meridionali fino a 70-80km/h sui crinali e sui versanti padani della regione.

Mari: molto mosso sull’estremo ponente, mosso altrove; in scaduta nel corso della giornata fino a poco mosso, mosso nell’Imperiese. Temperature: massime stazionarie, minime in aumento.

GIOVEDì 20 GIUGNO: Nella notte e primo mattino breve fase instabile che potrà portare alla formazione di deboli piovaschi con possibilità di qualche isolato colpo di tuono. Da poco nuvoloso a nuvoloso nel corso della giornata. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]