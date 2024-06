Liguria. L’affondo di una saccatura ad ovest del continente determina la risalita di un promontorio di origine sub-tropicale verso il nostro Paese. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo in prevalenza sereno o al più velato. Nel corso del pomeriggio aumento generale della nuvolosità su tutta la regione e cielo “lattiginoso” a causa della presenza della sabbia in quota. A partire dal tardo pomeriggio non si escludono isolati sgocciolii o brevi rovesci.

Venti: raffiche da N-NE fino a 50-60km/h davanti all’Imperiese e sui capi esposti, deboli o moderati prevalentemente a carattere di brezza altrove. In serata rinforzo generale del vento.

Mari: molto mosso sull’Imperiese, poco mosso o appena mosso altrove. Temperature: stazionarie. Costa: Min: +17/+21°C – Max: +25/+30°C; interno: Min: +7/+13°C – Max: +22/+32°C.

GIOVEDI 20 GIUGNO: cielo lattiginoso ovunque. Possibili brevi rovesci (pioggia rossa, “sporca”). Venti moderati da nord. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie o in leggero calo lungo la costa.

VENERDì 21 GIUGNO: Nella notte e primo mattino breve fase instabile che potrà portare alla formazione di deboli piovaschi con possibilità di qualche isolato colpo di tuono. Da poco nuvoloso a nuvoloso nel corso della giornata [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]