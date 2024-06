Liguria. Ancora precipitazioni diffuse su buona parte della regione, con gli estremi di Levante e Ponente che saranno comunque interessati da rovesci, ma in modo più marginale. Nelle prime ore della notte è prevista un’intensa passata temporalesca con direttrice Est-Ovest che interesserà tutta la regione (più marginalmente sul Ponente); al mattino rovesci localmente anche forti a carattere temporalesco tra Genovesato e Tigullio, alternato a fasi in cui potrebbe fare la comparsa qualche timido sprazzo di sole.

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Nel prosieguo della giornata attività convettiva che si sposterà nell’entroterra del centro-levante e sulle Alpi Liguri, con le precipitazioni più intense in queste zone ma in spostamento verso le coste adiacenti, sostenute dalle correnti da N-NE in quota

La goccia fredda che ci sta interessando, localizzata tra Corsica e Sardegna, inizierà nei prossimi giorni a spostarsi lentamente verso Nord-Est, portando precipitazioni localmente anche intense ancora nella giornata di domani, prima di un graduale ma inesorabile miglioramento, seppur con rovesci sparsi dati dall’instabilità residua.

Venti: Deboli o moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, con direzione variabile a Levante. Mari: Stirato sotto costa sul centro-ponente, molto mosso al largo, poco mosso a Levante. In scaduta nel corso della giornata. Temperature: Minime in lieve aumento sul settore centrale, stazionarie altrove sia le minime che le massime. Costa: Min: +16/+20°C – Max: +20/+24°C; Interno: Min: +9/+16°C – Max: +15/+22°C.

MERCOLEDì 26 GIUGNO: Situazione in miglioramento, ma con precipitazioni a carattere temporalesco sui versanti padani per instabilità pomeridiana. Da poco nuvoloso a nuvoloso altrove

Venti: Moderati in rotazione dai quadranti meridionali (SW a Levante, SE a Ponente) nel corso della giornata. Mari: Poco mosso, mosso nel pomeriggio sul centro-levante. Temperature: In aumento nei valori massimi, specialmente nell’entroterra.

GIOVEDì 27 GIUGNO: Fase più soleggiata, con cieli da poco nuvolosi a nuvolosi (coperture maggiori sul settore costiero per la presenza di nubi basse sostenute dalle correnti meridionali). Mare: poco mosso. Temperature: in aumento. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]