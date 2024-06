Mercato dirigenti, l’ex Plodio Fabio Abate verso il Ceva

Non solo allenatori, come Chiola dal Cortemilia alla Rocchettese, o giocatori (Saviozzi recentemente passato all’Acqui) ma anche sul fronte dirigenti sembra iniziare con più frequenza il salto della frontiera.

Manca solo l’ufficialità, infatti, per rivedere in pista Fabio Abate. Il dirigente valbormidese ha legato il suo nome al Plodio, passando dal campo alla scrivania nell’estate 2015 dopo un brevissimo intermezzo come allenatore. Dopo tanti anni e due promozioni in Prima Categoria, lo scorso anno la scelta dello stop.

A breve dovrebbe essere annunicato come nuovo team manager del Ceva, squadra che milita nella Prima Categoria del Ceva. Insieme a lui, mister Andrea Briatore. Insieme, avevano salvato il Plodio al termine della stagione 22/23.