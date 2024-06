Menu “a rebus” e cartine semplificate: a Loano parte il progetto di comunicazione aumentativa per favorire l’inclusione dei disabili

Loano. All’apparenza assomigliano a piccoli rebus, che richiedono di “mettere in fila” le varie parole per avere poi il senso compiuto della frase. Facciamo l’esempio di un “maxi toast da 5 euro”. Un quadrato colorato di rosso, indicato da una freccia e affiancato da altri due quadrati più piccoli, indica il “maxi”; il disegno di un toast, ovviamente, richiama il panino; il senso del “da” inteso come “moto da luogo” è dato da un quadrato dalla quale fuoriesce una freccia; il costo di 5 euro, semplicemente, è esplicitato dal disegno di una banconota di quel valore. Sembrano giochi di intelligenza, studiati magari per far divertire i bimbi o per sfidarsi tra amici mentre si è in attesa di ricevere l’ordinazione: in realtà sono i menu in comunicazione aumentativa che sono apparsi da qualche giorno in alcuni esercizi commerciali del centro storico di Loano.

Il progetto viene portato avanti da anni dal Servizio di Formazione all’Autonomia SFA “Il Ponte” della cooperativa sociale Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali (sito a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, ma operante a livello sovra-distrettuale anche su altri paesi limitrofi) con lo scopo di facilitare l’inclusione comunicativa. E’ un’iniziativa che “Il Ponte” porta da anni nei territori che frequenta grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali incontrate negli anni dei territori in cui è presente il servizio. A Loano è stato diffuso dal creativo Alessandro Gimelli, con grande disponibilità e accoglienza da parte degli esercenti coinvolti ad oggi.

In generale, come detto, il progetto si propone di favorire l’inclusione e agevolare l’interazione e l’autonomia delle persone con disabilità. A cominciare dai luoghi pubblici che frequentano più facilmente, come locali e negozi. Ma non solo: la comunicazione aumentativa, per la sua semplicità, può essere facilmente compresa anche da persone che parlano lingue diverse, come ad esempio i turisti stranieri. E’ per questo che, oltre al menu, è stata ideata anche una cartina che segue gli stessi criteri comunicativi. La cartina, semplificata al massimo dal punto di vista della topografia e della toponomastica, è corredata di disegni semplici, dal significato che potremmo definire “universale” e perciò facilmente identificabili. Chi sta cercando una pizzeria, ad esempio, non dovrà fare altro che cercare l’icona con la pizza; chi ha necessità di mettersi in contatto con un fotografo dovrà imboccare la strada in cui è presente il simbolo di una macchina fotografica e via di seguito.

E’ doverosa una precisazione. Quando parliamo di “menu che somigliano a rebus”, stiamo mettendo in atto una semplificazione utile a far comprendere ai lettori l’aspetto generale e la “logica” della comunicazione aumentativa. Ma si tratta di una semplificazione non del tutto corretta, che non rende appieno giustizia allo scopo ultimo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Come ci tiene a sottolineare Fabiola Silvestri, responsabile di “Il Ponte”, il concetto di rebus è “fortemente complesso e allontana dal significato di semplicità di comprensione che vuole essere la CAA. Un rebus ha bisogno di essere capito e interpretato, mentre la ‘potenza’ della scrittura in simboli è proprio la facile interpretazione e comprensione da parte di tutti”.

Si legge nella cartina: “La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è un sistema di tecniche, simboli, strategie e tecnologie ideati per semplificare ed incrementare la comunicazione, aumentandone le potenzialità in modo alternativo rispetto al testo letterario classico. É molto utilizzata per facilitare l’accesso alla lettura nelle scuole d’infanzia e nelle scuole primarie ma, per la sua fruibilità, viene utilizzata anche nei servizi per persone con disabilità e per facilitare la comprensione del testo scritto anche per bambini stranieri e adulti che si approcciano alla lingua italiana. Il progetto ‘Caruggetti de Loa per tutti’ nasce da un’idea dello SFA ‘Il Ponte’, Servizio di Formazione all’Autonomia per persone con disabilità, gestito dalla ‘Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali’ in collaborazione con il Comune di Loano e gli esercenti aderenti. L’esigenza a cui si vuole rispondere con il progetto ‘Caruggetti de Loa per tutti’ è quella di rendere il territorio più inclusivo per tutte le persone con bisogni comunicativi complessi, iniziando proprio dai luoghi di interesse pubblico come le strade cittadine e i negozi, diffondendo la cultura dell’inclusione sociale attraverso l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) come linguaggio in simboli”.

A spiegare come è nata l’iniziativa è lo stesso Gimelli: “Alcuni mesi fa le educatrici di ‘Il Ponte’ e ‘Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali’ mi hanno contattato chiedendomi la possibilità di svolgere un’attività di tipo sociale sul nostro territorio nei due giorni che avrebbero trascorso a Loano. Quando mi hanno parlato dei loro progetti legati alla comunicazione aumentativa rivolta a disabili e stranieri, ho pensato che sarebbe stato interessante coinvolgere tutte le attività dell’area dei ‘caruggetti orbi’ di Loano in un progetto a sfondo sociale: la traduzione in linguaggio aumentativo di alcuni menu dei locali e soprattutto la realizzazione in comunicazione aumentativa di una cartina dedicata al centro storico di Loano. “Così abbiamo accolto con grande entusiasmo i quattro ragazzi e le due educatrici che li accompagnavano”.

Il primo menù sperimentale è disponibile presso la caffetteria Ironwood di via Rosa Raimondi gestito da Luca Steffanina e Rosanna Ventre. Dopo questo primo “assaggio”, il progetto proseguirà nel mese di ottobre: “Lo abbiamo intitolato ‘I Caruggetti de Löa per tutti‘, richiamando il loro progetto principale denominato ‘La città per tutti’ – aggiunge Gimelli – Personalmente trovo che la collaborazione con i ragazzi sia stata preziosa e arricchente per loro ma anche per noi e auspico che questo nuovo progetto appena nato possa portare a una collaborazione sempre più ampia che un domani possa coinvolgere altre zone della città. Il progetto assume ancora maggiore valore in un periodo come questo in cui l’inclusione e l’integrazione sono temi che meritano attenzione e a cui spesso non dedichiamo tutto il tempo che meriterebbero. Ringrazio tutti i commercianti del centro storico che hanno voluto aderire al progetto e il Comune di Loano nella persona del nostro sindaco Luca Lettieri, che si dimostra sempre molto sensibile verso tematiche sociali di questo tipo”.

E il primo cittadino di Loano Luca Lettieri aggiunge: “Loano ha ottenuto da tempo la Bandiera Lilla, il riconoscimento che premia e supporta i Comuni e gli operatori privati che, con lungimiranza, prestano particolare attenzione all’inclusività. La nostra città, infatti, è dotata sia di strutture che di servizi che vanno incontro alle specifiche necessità delle persone disabili. Inoltre, possono essere utilizzati con una certa facilità anche dai turisti stranieri, che certamente non avranno difficoltà a comprendere gli elementi di ciascuna voce di menu e cartina. L’iniziativa del menu aumentativo e della futura cartina si inserisce perfettamente nel solco di questo impegno. Come amministrazione, quindi, abbiamo voluto collaborare molto volentieri con ‘Il Ponte’, con Alessandro Gimelli e con i commercianti dei ‘caruggetti orbi’, che hanno contribuito a portare anche a Loano questo progetto che ‘Il Ponte’ porta da anni sui territori che frequenta. Speriamo (anzi, ne siamo certi) che questa iniziativa conquisterà molte altre attività della nostra città”.

“E’ assolutamente d’obbligo un ringraziamento al sindaco e a chi ci ha accolto in questo primo nostro weekend di autonomia svolto a Loano – aggiunge Fabiola Silvestri – Siamo in piena organizzazione del secondo weekend che verremo a fare con un altra parte dello staff e altri ragazzi del servizio. Questo è possibile grazie al lavoro di una redazione composta da educatori e persone appartenenti al nostro servizio, che si occupano di produrre materiale in simboli da diffondere sui territori. Ci teniamo anche a ringraziare tutti i cittadini che ci permettono di far accadere tutto questo, donando al nostro 5×1000 con il semplice e gratuito gesto di inserire il Codice Fiscale 11222820158 nella propria dichiarazione dei redditi. Sarà possibile conoscerci meglio e conoscere le nostre progettualità e i nostri servizi attraverso le nostre pagine Facebook”.