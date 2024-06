Massimino, il sindaco Paoletta presenta la squadra: assegnati incarichi a tutti i consiglieri comunali

Massimino. Ieri sera si è insediato il nuovo consiglio comunale di Massimino. Durante l’assemblea, il rieletto sindaco Massimo Paoletta ha prestato giuramento e ha illustrato le linee programmatiche.

Durante la seduta, i due gruppi “Pro Massimino” e “Amici di Massimino” hanno deciso di unirsi in un unico gruppo consiliare, che si chiamerà “Uniti per Massimino”.

Il sindaco ha presentato la nuova giunta che sarà composta da due assessori: il vicesindaco Simone Clerici, con delega a urbanistica e gestione del territorio, e l’assessore Lorenza Cerrato, con delega al bilancio e fondi pubblici. Il sindaco Paoletta si è riservato la delega a lavori pubblici, artigianato, attività produttive e acquedotto.

Assegnati incarichi anche a tutti i neo consiglieri eletti: a Mario Loris Audano sviluppo, programmazione e coordinamento interno; a Elena Bacis protezione civile e cimitero; a Katia Bianco sport, tempo libero e rifiuti; a Sara Foscolo politiche sociali e rapporti con gli Enti; a Valter Massera caccia, pesca e viabilità forestale; a Roberto Poli cultura, arte, storia, manifestazioni, arredo urbano e rapporti con la popolazione; a Anna Sassi sanità e scuola; a Mirco Tarsio energie rinnovabili e risorse naturali.

“In una comunità così piccola è fondamentale che tutti si mettano a disposizione – ha detto il sindaco Paoletta – Già nei precedenti incontri questa squadra si è dimostrata forte e coesa, condividendo intenti e progetti. Alcune riconferme e volti nuovi che lavoreranno fianco a fianco per valorizzare il paese e per migliorare i servizi offerti alla popolazione, portando a termine progetti già messi in campo, consolidando le vecchie tradizioni, ma anche elaborando idee nuove che caratterizzeranno ancora di più Massimino, sempre con la preziosa collaborazione della Pro Loco e della cittadinanza”.