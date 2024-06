Marina di Loano: l’estate è ricca di eventi, emozioni e musica tra terra e mare

Loano. L’estate di Marina di Loano si aprirà ufficialmente il 22 e 23 giugno con il “Summer Trail”, un evento esclusivo all’insegna delle emozioni, dell’avventura e dell’adrenalina con un tuffo nel passato e nel futuro nello stesso tempo.

“L’idea – spiega Gianluca Mazza A.D. di Marina di Loano – è stata quella di mantenere un filo diretto con la rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, evento di cui Marina di Loano è tappa e partner da cinque anni, rendendo però protagonista chi, lo scorso 23 marzo, era stato dalla parte dei pubblico. Così i nostri ospiti potranno effettuare una serie di test-drive a bordo delle nuove ed esclusive Morgan Plus Four e Super 3 e della nuova Mini Moke del partner Romeo Ferraris, assistiti da istruttori qualificati guidando sui percorsi che richiamano alla memoria le storiche tappe della Coppa Milano-Sanremo. Tutto questo grazie al supporto di Zorobabele e di Besenzoni, le due aziende nostre partner in questo evento”.

L’experience di questo imperdibile fine settimana non finirà qui: a Marina di Loano, infatti, passare dalla terra al mare è semplice e sicuro. Ecco dunque il “Sea Trail” un’opportunità unica, grazie a V Marine, per salire a bordo a bordo di un elegante maxi-rib della gamma Pirelli Speedboats e apprezzarne le prestazioni da fuoriserie, la qualità e design all’avanguardia.

“La nostra estate – conclude Gianluca Mazza – proseguirà anche nei mesi successivi: dal 9 al 12 luglio a Loano farà tappa ‘CUBO LIVE – luoghi, idee, voci, eventi’, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo promossa da CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol. La musica sarà ancora protagonista con i concerti gratuiti di tribute band di Raffaella Carrà il 30 agosto e dei Queen il 7 settembre. Dalla musica al cinema con le proiezioni delle più interessanti e recenti pellicole: il 5 luglio a ‘C’è ancora domani’, il 17 luglio ‘Barbie’, il 31 luglio ‘Frida’, il 5 agosto ‘Il servo ungherese’ di Giorgio Molteni, che interverrà prima della proiezione presentando la sua opera, il 7 agosto ‘La Sirenetta’. Spazio, infine, anche per il divertimento con lo spettacolo gratuito di cabaret di Ubaldo Pantani il 25 luglio”.