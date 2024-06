Maltempo: a Rocchetta di Cairo cede il muro di contenimento sulla strada, a Ferrania albero a terra

Cairo Montenotte. Frana il terreno e cede il muro di contenimento, chiusa via Malfettani a Rocchetta. Le abbondanti piogge di questi giorni hanno causato uno smottamento in una traversa di via Satragno, nella frazione cairese.

Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali e la Polizia locale che hanno interdetto il passaggio di mezzi e pedoni fino alla messa in sicurezza del tratto coinvolto dalla frana.

Per fortuna esiste un percorso alternativo per i residenti della zona, che non subiranno gravi disagi.

A Ferrania, invece, poco distante dall’edificio che ospita le scuole, un albero è caduto a terra. Gran parte della chioma, sorretta da un tronco ormai cavo e con una consistenza legnosa poco resistente, a causa del vento si è accasciata al suolo su un terreno privato, dove ora verrà eseguita una perizia per verificare la salute delle altre piante ad alto fusto.