Mallare 2024, Flavio Astiggiano fa il bis e si riconferma sindaco

Mallare. Nonostante il ritorno di un veterano come Piero Giribone, in corsa a queste amministrative per il decimo mandato, Flavio Astiggiano è riuscito a strappare la vittoria con il suo gruppo “Uniti per costruire Mallare”. Per lui uno scarto di circa 150 voti.

E’ uno dei sindaci più giovani della Val Bormida e potrà proseguire altri cinque anni alla guida del parlamentino del piccolo paese che gli ha riconosciuto un cambio di rotta rispetto al passato e ha gradito il suo operato.

Ora è tempo di festeggiare e poi di preparare la squadra di governo con alcune riconferme e le new entry del gruppo.