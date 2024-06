Addio

Lutto nel mondo del teatro, è morta a 61 anni l’attrice e regista savonese Annapaola Bardeloni

Ha lavorato anche in America Latina, Asia ed Europa. I funerali domani (29 giugno), alle ore 15.30, nella parrocchia di San Pietro in via Untoria. La compagnia teatrale Cattivi Maestri: "Impossibile descrivere il vuoto che lascia in ciascuno di noi"