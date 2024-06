Lutto a Tovo San Giacomo per la morte improvvisa di Stefano Pellegrino

Tovo San Giacomo. Lutto a Tovo San Giacomo per la morte di Stefano Pellegrino, 46 anni. A dare la notizia il sindaco, Alessandro Oddo, attraverso un post: “Ci sono notizie alle quali non vorresti credere, ma che poi, purtroppo, diventano reali e drammatiche”, scrive il primo cittadino.



“Oggi improvvisamente è mancato Stefano Pellegrino, che solo ieri aveva compiuto 46 anni. Era di Tovo anche se la sua brillante carriera professionale lo aveva portato a vivere negli ultimi tempi in Piemonte e prima ancora, per diversi anni, anche in USA. Lo conoscevo da sempre: io e Marco, suo fratello maggiore, eravamo della stessa leva, abitavamo a pochi metri di distanza e le nostre famiglie si conoscevano anch’esse da sempre. Ero sempre a casa di Matteo e Antonietta e Stefano, per me, ai miei occhi è sempre stato il piccolino con cui giocare”.



E conclude: “Oggi, dinanzi a tale tragedia che colpisce tante persone, le parole sono superflue e comunque difficili da trovare. Stefano lascia una moglie, una figlia di quasi dieci anni, Marco, i cari Matteo e Antonietta, tantissimi amici e colleghi e l’unica cosa che posso fare, ora, è ricordarlo nelle preghiere e conservare il suo sorriso nei miei ricordi più stretti di infanzia”.