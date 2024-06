Lutto a Stella per la scomparsa di Giuseppe Grattarola. Aveva 81 anni

Stella. Tristezza per la scomparsa di Giuseppe Grattarola, noto come “Pino G”. Aveva 81 anni ed era molto conosciuto.

Fu amministratore comunale negli anni in cui era sindaco Giuseppe Andrea Pericle. Originario di Legino, aveva lavorato nelle Ferrovie. Conosciuto anche per la sua attività di autista per tanti anni nella locale Croce Rossa dove i militi oggi lo ricordano con affetto: “con questo viso allegro vogliamo ricordarti caro ‘Pino G’. Hai dato tantissimo per la C.R.I e per il paese! Te ne saremo sempre riconoscenti”.

Anche l’Amministrazione Comunale lo ricorda con grande stima e porge le più sentite condoglianze ai suoi familiari”.