Lupi e Patrucco premiano Berretta “Giocatore ingauno dell’anno”: “Rimarrà negli annali della nostra storia”

Albenga. “Per noi è un premio importantissimo. È il nostro giocatore migliore ma non è colui che ha segnato più gol o si è contraddistinto per situazione tecniche. Questo premio è stato assegnato soprattutto per i comportamenti, le presenze in campo e la grande moralità di questo ragazzo, che è anche molto giovane. Si è comportato in modo ottimale, rimarrà negli annali della nostra storia“. Ecco la presentazione del premio “Giocatore ingauno dell’anno” fatta da Andrea Lupi, il presidente dei “Fedelissimi“. A riceverlo è stato Francesco Berretta, centrocampista classe 2005 con il maggior numero di presenze tra i giocatori bianconeri della passata stagione.

“Li ringraziamo, hanno sempre onorato la maglia e si sono sempre battuti, hanno raccolto 60 punti sul campo – ha tenuto a sottolineare Gabriele Patrucco, presidente dell’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno -. Sono molti punti, non pensavamo che ad inizio anno questa squadra potesse giocare un campionato del genere. Sono successe molte cose durante la stagione, ma anche nel girone di ritorno, sia i nuovi arrivati sia i giocatori già presenti in rosa hanno mantenuto elevato il livello delle prestazioni. Sono il quarto miglior attacco e la quarta miglior difesa. Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto da questi ragazzi. Li ringraziamo doppiamente siccome ci sono riusciti in situazioni non facili“.

“Siamo arrivati alla quindicesima edizione di questo premio – continua Patrucco -. Questa iniziativa è partita dalla ‘Gradinata Sud Albenga’ e ora noi ‘Fedelissimi’ la stiamo portando avanti. Ci sono stati 100 votanti, quindi questo premio ha un vero significato. Siamo contenti per ‘Chicco’, e anche per Nesci che è arrivato secondo. Questi ragazzi rappresentano per noi il simbolo dell’Albenga alla perfezione, dall’inizio della stagione alla fine“.

“Per fortuna ci sono tanti bei momenti“. Lupi ripercorre alcune tappe dell’annata bianconera con un filo d’emozione per il senso d’appartenenza ingauna: “Le trasferte sono la parte più bella, siamo molto uniti e abbiamo molta passione. Si parla di tante parti d’Italia con tifoserie molto calorose, ma c’è anche qua questo sentimento. Tante persone vogliono bene a questo sodalizio. Inoltre ci siamo tolti sul campo molte soddisfazioni tecniche, mi ricordo la partita contro il Ligorna sotto la pioggia oltre ad alcune partite dell’era Fossati. In tante partite questa squadra ha disputato partite encomiabili dando il massimo. Questo ha onorato sia loro stessi, sapendo che giocavano per noi. Siamo stati il dodicesimo uomo in campo“.