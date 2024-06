Luigi Fanelli nuovo presidente del Lions Club di Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio

Spotorno. Passaggio di consegne al Lions Club di Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio. Il presidente uscente Enrico Tassinari, al suo terzo mandato, ha consegnato il maglietto al neo presidente Luigi Fanelli durante la cerimonia del Passaggio della Campana.

L’anno sociale appena concluso ha visto il club del Golfo dell’Isola presente sul territorio con azioni volte al mondo dei giovani, all’ambiente, alla solidarietà verso i meno fortunati e alla prevenzione.

Il passaggio di consegne è stata anche l’occasione per premiare con un distintivo particolare l’unico socio fondatore ancora in attività, Giampaolo Calvi, e per consegnare al socio Pierfrancesco Grandis il distintivo che testimonia la sua appartenenza al Lions da ben 25 anni.

Dopo l’immancabile foto ricordo il vero e proprio passaggio delle consegne con alcune indicazioni del neopresidente che ha tracciato le linee del suo mandato nel segno della continuità.

Molto toccante l’abbraccio del presidente uscente e di quello entrante e subito dopo la presentazione ai soci presenti e ai loro familiari del nuovo consiglio direttivo, che avrà il compito di accompagnare Luigi Fanelli nel suo primo mandato presidenziale.