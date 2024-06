Luci accese in discoteca: musiche, riti e novità dell’estate 2024. I programmi di Suerte, Golden e Vele

Provincia. Si sono accesi i riflettori nelle discoteche, ormai pronte a completare il programma per arrivare a quello di piena stagione. Interessante capire se qualcosa è cambiato, rispetto agli anni scorsi, nelle proposte dei locali, nei gusti dei clienti, negli orari, nei riti della notte, nei generi musicali e con quali novità.

Va ricordato che l’intrattenimento, in modo particolare per i giovani, investe anche la sfera dell’economia.

Non tutti dimenticano ad esempio che, quando alla fine degli Anni 80 l’Adriatico fu colpito dalla mucillagine, con grande sorpresa si scoprì che le defezioni dei turisti erano molto minori del temuto perché la gente, oltre al mare, cercava lo svago nei templi della musica disco. Dunque, un’economia turistica senza discoteche è un’economia mutilata. Per fortuna la nostra provincia, pur avendo perso nei decenni la maggior parte dei locali da ballo, dispone di discoteche di qualità, conosciute perlomeno in tutto il Nord Ovest ma non solo.

Abbiamo così sondato gli umori alla Suerte di Laigueglia, ai Golden Beach di Albisola e alle Vele di Alassio.

Racconta Angelo Pisella, patron della Suerte: “Abbiamo ancora accentuato la nostra caratteristica principale, cioè di offrire non solo musica ma spettacoli, show veri e propri, per semplificare diciamo sul modello di Ibiza. Giochiamo sulla nostra location che ci consente di sfruttare secondo le serate i nostri tre piani e la spiaggia. C’è stato uno scatto anche sui generi musicali, con la house che va sempre più verso il commerciale. Nel nostro dna c’è tutto non solo per guardarci intorno ma anche per fare da soli”.

Pisella ricorda poi i rigorosi controlli all’ingresso, i giovedì pomeriggio dedicati ai più giovani (comunque over 16), senza alcol, per poter controllare meglio la situazione, e le serate “vietate” ai minori di 18 anni. “Quando cresceranno – conclude – potranno conoscere la Suerte sino in fondo”.

Giacomo Canale, “frontman” dei Golden Beach, inizia con la novità principale della stagione: “Sarà la ‘Domenica italiana’, per dirla con un brano di Toto Cutugno. Spiaggia, sole e mare, ma da quest’anno anche il pranzo in musica fino al pomeriggio. Domenica prossima, 9 giugno, avremo ospite Matteo Lotti, noto performer di Formentera”.

Ancora Canale: “Confermatissima la serata Old But Gold del mercoledì per gli adulti, e il 19 giugno avremo ospite Rocco Siffredi. Ai più giovani, diciamo tra i 20 e i 30 anni, abbiamo dedicato il venerdì sera. Ogni anno cerchiamo di migliorarci e di adeguarci alle mode, sempre con il nostro stile che crediamo sia unico, differenziando i prodotti per restare un punto di riferimento nel turismo ligure”.

E’ la volta di Niccolò Fiori delle Vele, il cui sito offre il programma completo della settimana: “Le Vele si aggiornano, ma restano un sicuro punto di riferimento anche per il turismo di qualità di Alassio e di tutta la zona. Ci teniamo molto anche alla collaborazione con le attività di accoglienza, cui riserviamo particolari agevolazioni perché dobbiamo lavorare insieme, fare sistema. Voglio poi sottolineare la serata davvero speciale di venerdì prossimo, 7 giugno, contro la violenza sulle donne, in collaborazione con Onlus Wall Of Dolls”.

Per fermarci un momento alla parte puramente commerciale, che comunque un suo spazio lo vuole sempre, sarà un’estate ricca di proposte, come ha sottolineato Luca Dondoni sulla Stampa, estate che si preannuncia più ricca anche del Festival di Sanremo. Vanno forte brani come quelli di Tananai e Annalisa (Storie Brevi) Coma Cose (Malavita) La Rappresentante di lista (Paradiso), altri un po’ meno come, un po’ a sorpresa, Una Vespa in due di Fiorello e Orietta Berti.

Resta infine da capire come anche da noi sarà accolta la vera novità di questo periodo, la musica africana con le sue spesso incontaminate sonorità. Dall’America abbiamo importato tutto, conosciamo bene l’Europa. I più coraggiosi guarderanno appunto al continente africano.