Loano, il 13 giugno la manifestazione dei Sovranisti per l’Italia: “Assistenti sociali e amministratori di sostegno figure da rivedere”

Loano. Dopo le tornate elettorali, il movimento “Sovranisti per l’Italia” è pronto a “far ripartire sue sue battaglie”.

“Daremo subito il via ad serie di petizioni, come quelle per l’abrogazione della figura degli assistenti sociali e amministratori di sostegno – spiega il presidente nazionale Francesco Nappi – Dobbiamo rivedere le caratteristiche di queste figure poiché troppo spesso vivono di conflitti di interesse”.

Giovedì 13 giugno dalle 10.30 il movimento terrà un presidio in via Stella, davanti alla Rp Ramella di Loano: “Sarà la prima di molte tappe in tutta Italia – dicono ancora dal movimento – Vogliamo proteggere i nostri figli e i nostri cari. Noi Sovranisti non permetteremo tutto questo”.