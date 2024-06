Loano. Pedone investito a Loano, trasportato d’urgenza in ospedale. È successo pochi minuti prima di mezzogiorno, in via Trento e Trieste.

Ad essere investita è stata una donna. Stando a quanto riferito, ha riportato un trauma facciale in seguito all’accaduto.

Soccorsa tempestivamente dai militi della croce rossa di Loano e dal personale del 118 è stata accompagnata, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.