Loano, al PalaGarassini un corso di sicurezza operativa per gli agenti di polizia locale

Loano. Nella giornata di ieri, mercoledì 5 giugno, una settantina di agenti di Polizia Locale provenienti da diversi Comuni del ponente ligure hanno partecipato al “Corso di sicurezza operativa per il personale di Polizia Locale” promosso dai comandi associati di Loano, Finale Ligure e Savona.

Durante la giornata, svoltasi presso il PalaGarassini, i circa 70 operatori iscritti al corso hanno “ripassato” le tecniche operative in vista della stagione estiva, periodo nel quale tendenzialmente la mole di lavoro delle polizie locali della Riviera aumenta sensibilmente.

In particolare, gli agenti hanno rinfrescato le loro conoscenze teoriche e pratiche in diversi ambiti: posizione di sicurezza; gestione dello stress fight or flight; tecniche di ammanettamento in sicurezza (dell’ammanettato e dell’operatore); esecuzione della perquisizione personale; intervento con persona aggressiva; procedimento pratico di arresto, dalla mera esecuzione agli atti con tutte le procedure previste per legge; corretta procedura per l’esecuzione di perquisizione (locale, veicolare personale).

Il corso consisteva in esercitazioni pratiche curate direttamente dagli istruttori di tecniche operative in forza al Nucleo di Sicurezza Urbana e Unità Cinofile dell’associazione delle polizie locali.

Particolarmente gradita è stata la presenza, tra gli istruttori, del personale esperto della Questura di Savona, che ha arricchito di contenuti l’addestramento, nell’ottica della sempre maggiore collaborazione tra le forze di polizia e la Polizia Locale.