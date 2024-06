LNI Savona, tre medaglie ai campionati liguri per Paola Malinconico e Giulio Boatini

Genova. Positiva trasferta del Gruppo Canottaggio della Lega Navale di Savona ai Campionati Liguri che si sono svolti nel Bacino remiero di Genova Pra’ domenica 9 giugno, rappresentato dai due giovani atleti Paola Maria Carlotta Malinconico e Giulio Boatini che complessivamente hanno conquistato tre medaglie: un argento (doppio) e due bronzi.

La medaglia d’argento è stata ottenuta sulla distanza dei 2.000 metri dal Doppio Misto Under 17 composto da Boatini e Malinconico, staccato di pochi secondi dal Rowing Club Genovese ma nettamente davanti agli altri due equipaggi in gara. L’inserimento della formula degli equipaggi misti nel programma delle gare regionali è una novità positiva sia per favorire la parità di genere sia per ridurre la differenza tra maschi e femmine sul piano tecnico. Paola e Giulio hanno saputo gestire bene la gara dimostrando un buon affiatamento anche se per adesso hanno ancora pochi allenamenti insieme.

In mattinata Paola ha conquistato un bronzo sui 2.000 metri nella specialità del singolo Under 17 femminile in una gara difficile con sei concorrenti che ha visto prevalere l’atleta della Can. Speranza sulla L.N.I. di Sestri Ponente e L.N.I. Savona: da sottolineare che Paola ha chiuso la gara con un solo secondo di distacco dalla seconda arrivata ma distanziando nettamente le altre tre avversarie lasciate in scia.

A propria volta Giulio, sui 2.000 metri del singolo Under 17 maschile, ha dovuto fare gli straordinari per poter disputare la finale: dopo essere giunto secondo nella propria batteria di qualifica ha ottenuto un ottimo terzo posto in finale, alle spalle dei due avversari della Sampierdarenesi e del Murcarolo ma distanziando nettamente gli altri tre finalisti.

Nella gare estive il Gruppo Canottaggio non potrà contare su Michelangelo Malinconico, che trascorrerà le vacanze scolastiche lavorando, ma come si è visto si può comunque essere soddisfatti per questi eccellenti risultati ottenuti dai due canottieri savonesi che in questa stagione hanno sempre raggiunto la zona podio.

Alla luce di questi risultati, i tecnici Franco Badino e Federica Perata stanno valutando l’opportunità di portare Paola e Giulio ai Campionati Italiani di metà luglio a Varese.