Lista Berlangieri Sindaco: “Un voto per cambiare Finale Ligure, insieme si può!”

Finale Ligure. L’8 e il 9 giugno rappresentano un momento decisivo: dovremo eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. È un’opportunità unica per restituire a Finale Ligure la bellezza e l’attenzione che merita nel panorama ligure e provinciale. Potremo migliorare la qualità della vita e la sicurezza, promuovere la crescita economica e creare nuove opportunità di lavoro”.

E’ il messaggio conclusivo della campagna elettorale lanciato dal candidato sindaco a Finale Ligure Angelo Berlangieri, reduce da mesi e settimane di incontri e confronti molto partecipati nella comunità finalese.

“Il nostro programma è l’unico che offre, nelle idee, nei contenuti e nelle azioni, un nuovo rapporto tra la pubblica amministrazione e cittadini, una connessione autentica con l’ambiente e il territorio, attraverso la tutela del paesaggio, la cura della città e delle sue frazioni, e uno sviluppo sostenibile che porti maggior benessere a tutti i finalesi” aggiunge il candidato della lista “Berlangieri Sindaco”.

“Se desideriamo che Finale torni a essere protagonista, come lo è stata in passato, della storia e della vita della provincia di Savona e della Liguria, e se desideriamo una città di tutti e per tutti, dove chi amministra sia al servizio della propria comunità lavorando con la comunità e nella comunità, esiste un’unica opzione: votare l’8 e il 9 giugno la lista numero 3 Berlangieri Sindaco”.

“Cambiare si deve, insieme, dal 10 giugno, può diventare realtà!” conclude Berlangieri nel suo appello al voto.