L’incontro politico di Giovanni Toti ai domiciliari, Piana: “Abbiamo parlato del programma amministrativo”

Liguria. Il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha chiesto che la giunta comunichi in merito all’incontro avvenuto ieri fra il presidente ad interim della giunta Alessandro Piana e gli assessori Marco Scajola e Giacomo Giampedrone con il presidente Giovanni Toti, che si trova agli arresti domiciliari in seguito all’inchiesta della procura della Repubblica di Genova.

Alla richiesta avanzata nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale è seguito un lungo dibattito in cui sono intervenuti consiglieri di minoranza, a sostegno della proposta di Pastorino, e consiglieri di maggioranza, che hanno ribadito la necessità di procedere con l’ordine dei lavori programmato.

“Solo l’insistente richiesta da parte dell’opposizione, basata per altro sul Regolamento del Consiglio, ha convinto una Giunta reticente a comunicare quanto accaduto durante l’incontro tra gli assessori e Toti ad Ameglia. Anche perché i giornali e i media hanno evidenziato come si sia parlato di questioni estremamente importanti per il futuro della Regione, quali il rigassificatore davanti a Vado, le questioni legale al disavanzo nella sanità e, non meno importante, la questione di importanti nomine che riguardano il funzionamento della nostra regione” dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

“Quanto accaduto oggi dimostra ancora una volta l’assoluta difficoltà in cui si trova il centro destra, pervicacie nel voler insistere che continui il governo della regione, mentre appare evidente che l’interesse di Toti prevale sul bene pubblico”.

“Dicono che vogliono governare sino alla fine della legislatura, a settembre 2025, ma in realtà vanno in crisi ad ogni Consiglio”.

“Per altro, come appare evidente, questa inedita (e assurda) modalità di governo, con il Presidente Toti agli arresti domiciliari, fa sì che le comunicazioni politiche debbano essere mediate dall’avvocato di Toti, dimostrazione lampante di un vero e proprio cortocircuito istituzionale” conclude Pastorino.

Il presidente ad Interim Alessandro Piana ha spiegato che l’incontro di ieri è stato di natura prettamente politica, in particolare sul programma politico di governo, e ha escluso che nella riunione siano stati affrontati aspetti amministrativi.

E’ stata approvata con 29 voti a favore la richiesta di procedere nella seduta odierna con il dibattito successivo alle comunicazioni del presidente ad interim Alessandro Piana.

Il dibattito si svolgerà, dunque, nella seduta del pomeriggio.