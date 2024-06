Ligurian Riviera e promozione turistica: nasce il “Catalogo Experience”

Liguria. Nasce il “Catalogo Experience” per mettere a sistema le attrazioni complementari grazie a nuove e dinamiche reti di prodotto.

E’ l’ultima novità di “Ligurian Riviera”, nato dalla partnership tra Camera di Commercio Riviere di Liguria, la sua Azienda Speciale ed il Comitato di Coordinamento costituito da Coldiretti Savona, Confederazione Italiana Agricoltori Savona, Confagricoltura Savona, Confesercenti Savona, FAITA Liguria Confcommercio, Federalberghi Savona, FIAIP Savona, FIMAA Savona, Unione Provinciale Albergatori Savona e i Comuni di Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Borghetto S. Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Toirano, Tovo S. Giacomo, Varazze.

I fornitori di esperienze, iniziative, servizi, enogastronomici sportivi, e wellness, aderendo alla rete entrano a far parte di un network di operatori turistici uniti da standard qualitativi, specifici delle categorie “Gusto & Sapori”, “Outdoor” e “Wellness”. Le Reti di Prodotto della Ligurian Riviera sono progettate per raggiungere specifici segmenti di mercato turistico, arricchendo significativamente l’attrattività del prodotto turistico. L’ unione di operatori con servizi simili, crea sinergie che caratterizzano l’esperienza del turista e migliorano la competitività complessiva dell’offerta locale. Infine la promozione attivata sul sito ufficiale visitligurianriviera.it, sui canali Facebook e Instagram amplifica la visibilità catturando l’interesse di nuovi potenziali fruitori.

“Si continua a investire nella competitività del sistema turistico territoriale con un ampio ventaglio di iniziative. In particolare è obiettivo del Progetto aumentare il valore dell’offerta turistica ricettiva mediante strumenti quali appunto il “Catalogo Experience”. Il modello Ligurian Riviera oltre a sostenere le imprese turistiche con azioni concrete, promuove un moderno modello di collaborazione pubblico-privato riuscendo a rinnovare l’identità e l’attrattività delle destinazioni come territorio turistico di eccellenza”, si legge in una nota.