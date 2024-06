Fondi sullo sviluppo rurale in Liguria, PD: “Altro flop del centrodestra”

Liguria. Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se c’è una correlazione tra la campagna di comunicazione dei bandi del PSR 2022, che doveva dare diffusione alle possibilità previste dai bandi per la programmazione 2014-2020, e i risultati di spesa pubblica dei fondi, che pongono la Liguria come ultima Regione d’Italia.

Il consigliere ha rilevato che, secondo AGEA, nel quarto trimestre 2023 la Liguria si attesta al 66,11%, con oltre 10 punti percentuali di ritardo rispetto alla media italiana.

“L’assessore Piana c’aveva messo la faccia – letteralmente – sui manifesti di promozione dei bandi PSR – peraltro usando 9mila euro di fondi pubblici – ma la manovra non ha funzionato, visto che siamo l’ultima regione d’Italia per risposta ai bandi del Piano di Sviluppo Rurale” ha detto il capogruppo del Partito Democratico in Regione Luca Garibaldi in risposta all’assessore Piana su campagna promozionale fondi PSR dopo la risposta in aula alla sua interrogazione.

“Non penso sia dovuto alla faccia dell’assessore come testimonial, ma più generalmente sul fatto che come assessore, Piana, non è riuscito a costruire una struttura in grado di gestire i bandi al meglio”.

“Non servono le foto e le campagne, serve personale negli uffici dell’Assessorato e una gestione politica in grado di rispondere e di non rendere la Liguria il fanalino di coda nella gestione dei bandi del PSR. Da quando la destra gestisce i fondi per l’agricoltura, la costante è la stessa: sempre ultimi e sempre in ritardo”.

“L’ennesima prova dell’incapacità politica della Lega e della destra ligure” conclude l’esponente Dem.

L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha risposto che, per quanto riguarda l’anno scorso, c’è stato un incremento sugli investimenti, e quindi sul PSR, più 70%, ponendo la Liguria prima Regione in Italia.

Per quanto riguarda il nuovo complemento del Psr l’assessore ha precisato che le percentuali sono state rimodulate con un incremento importante sugli investimenti e ha ricordato il rifinanziamento ottenuto su tutti i vari bandi di 38 milioni di euro.