Liguria, giornata chiave: oggi si discute la mozione di sfiducia a Toti in consiglio regionale

Liguria. Il Consiglio regionale, “valutato lo scioglimento” dell’assemblea “e lo svolgimento di nuove elezioni l’unica strada possibile per restituire dignità alle istituzioni, per evitare una situazione di stallo della Regione e garantire un governo regionale che operi nella piena legittimazione democratica e politica, sfiducia ai sensi dell’articolo 124 del regolamento interno il presidente della giunta regionale Giovanni Toti“.

Recita così la mozione di sfiducia firmata da tutti i consiglieri d’opposizione che sarà discussa oggi in consiglio regionale, unico documento all’ordine del giorno. Una seduta che si annuncia infuocata, sulla falsariga dello show andato in scena martedì scorso, benché l’esito sia del tutto scontato.

La maggioranza, infatti, non ha potuto far altro che compattarsi intorno alla giunta e confermare il sostegno trasversale al suo presidente in attesa che i prossimi passaggi dell’inchiesta smuovano le acque. Tocca ad Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti, leggere in aula la lettera (in realtà si tratterebbe di semplici appunti) che Giovanni Toti ha consegnato sabato al suo fedelissimo Giacomo Giampedrone, assessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile, durante l’incontro ad Ameglia autorizzato dalla gip Faggioni col benestare della Procura. Un incontro da cui è emersa una linea netta: nessun cedimento alle pressioni per le dimissioni e avanti con la giunta guidata ad interim da Alessandro Piana.

I contenuti del messaggio ricalcano in gran parte quelli della memoria difensiva depositata dall’avvocato Stefano Savi davanti ai pubblici ministeri. Toti rivendica “l’interesse pubblico in ogni nostra scelta” e la certezza “che la maggior parte dei liguri comprendano e apprezzino il cammino fatto e i risultati raggiunti dal nostro governo”.

La giornata si annuncia piuttosto lunga. L’opposizione ha 10 minuti per illustrare la mozione, altri 10 minuti per la discussione, 10 minuti per la replica della giunta, 10 minuti per la controreplica e poi 5 minuti a testa per le dichiarazioni di voto, che verosimilmente vorranno fare tutti i consiglieri. Come la settimana scorsa i consiglieri d’opposizione, in particolare Gianni Pastorino e Ferruccio Sansa, hanno chiamato il pubblico a raccolta per una manifestazione di protesta, dunque è prevedibile che il clima in aula possa diventare molto caldo.

Per la minoranza sarà un modo di aumentare la pressione, ma tra le file della maggioranza (e non solo, visto che Pippo Rossetti non ha firmato il documento) molti pensano che la mozione di sfiducia finirà invece per compattare il centrodestra e allontanare ulteriormente l’ipotesi di dimissioni. Ieri i vertici di Fratelli d’Italia hanno spiegato chiaramente che il destino della giunta Toti si deciderà in un tavolo nazionale con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, cioè i leader della coalizione, non appena il presidente potrà parlare coi suoi senza interposte persone. C’è chi osserva che sarà ancora più difficile staccare la spina dopo aver confermato la fiducia in aula, oltretutto col rischio concreto di perdere la regione in caso di elezioni anticipate.