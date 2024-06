L’ex Plodio Fabio Abate racconta il primo impatto a Ceva: “Club ambizioso, ci saranno anche Tamburello e Robaldo”

Giocatore, breve parentesi dalla allenatore e poi direttore sportivo del Plodio per quasi una decade. Fabio Abate dopo una anno di attività è stato ufficializzato nei quadri dirigenziali dell’Ama Brenta Ceva, formazione che gioca nella Prima Categoria piemontese. Tra le novità in rosa, anche altre due “vecchie conoscenze del calcio ligure, come i centrocampisti Matteo Robaldo e Luca Tamburello.

Ritorno nel calcio: “Sono ritornato nel calcio – spiega Fabio Abate – perché fondamentalmente un po’ mi mancava, ma soprattutto perché ho avuto una dimostrazione di stima che non mi aspettavo da parte di mister Briatore, alla quale non potevo esimermi dal rispondere positivamente”.

Nuovo ambiente: “Innegabile che l’avventurarmi in una realtà totalmente nuova e in un contesto, quello piemontese, a me sconosciuto mi ha affascinato fin dal primo istante”.

Ama Brenta Ceva: “La società è ben organizzata, con una struttura invidiabile, un campo in sintetico dove allenarci e uno splendido campo in erba dove svolgere le gare ufficiali. Tutto davvero molto bello”.

Primo impatto: “Da subito ho riscontrato una bellissima unione e unità d’intenti nel gruppo squadra che l’anno scorso ha ottenuto una buona salvezza senza passare dai play out, quest’anno vogliamo alzare l’asticella e la qualità dei nuovi arrivi lo dimostra”.

Obiettivo: “Nel giro di tre anni, salvo imprevisti, vorremmo provare a raggiungere il salto di categoria, ma sempre con un occhio alla sostenibilità senza mai fare passi più lunghi della gamba. Il rafforzamento del settore giovanile deve aiutarci ad arrivare a questo obbiettivo, sperando che la crescita sportiva ci renda più appetibili di fronte all’ingresso di nuovi sponsor”.

Modus operandi: “Lavoriamo senza ansie e senza stress da prestazione, ma abbiamo determinazione e idee chiare per provare a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati. Vedremo con il tempo quanto siamo stati bravi”.