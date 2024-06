Lettera di un insegnante savonese: “La scuola italiana ha bisogno di riforme strutturali”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un insegnante savonese.

Insegnare non è un lavoro. È, come quello di storico, un mestiere. Lo si impara praticandolo, nel concreto e nel manuale, con l’apprendistato dai colleghi più anziani, anche per tentativi ed errori – con la consapevolezza della responsabilità che abbiamo rispetto alle ragazze e ai ragazzi che sono con noi.

Proprio per questo motivo, ho la consapevolezza di aver imparato e ricevuto molto più di quanto abbia insegnato e dato, in questi anni da docente. Proprio come i mestieranti, che dalla loro professione quotidiana tornano arricchiti. E, tutto sommato, felici.

L’insegnamento è un mestiere per persone felici. Fatiche e pesi sono quotidiani, certe volte crescenti, e molti i proverbiali bastoni tra le ruote delle nostre biciclette, anche da parte di chi dovrebbe sostenerci o collaborare.

Gli abbracci e le lacrime di questa mattina, salutando le mie classi dell’ultimo anno di liceo, sono la conferma della centralità della relazione umana in questo mestiere. I ragazzini e le ragazzine incontrati smarriti cinque anni prima, all’ingresso del liceo, sono uomini e donne pronti a imboccare la loro strada e a camminare via da qui. Vederli festanti e commossi, allo stesso tempo, rappresenta le stesse sensazioni del cuore degli insegnanti che sono stati con loro lungo il cammino.

Se è vero – verissimo! – che la scuola italiana ha bisogno di riforme strutturali, sono persuaso che la direzione di marcia sia da invertire. Serve mettere al centro la relazione umana e la condivisione, l’empatia e l’orizzontalità relazionale.

Socraticamente, l’apprendimento avviene dentro una relazione e non ci può essere senza di essa. Insegnanti e studenti sono compagni di viaggio, in punti diversi del loro cammino ma sulla medesima strada: fingere che non sia così e mantenerci su corsie diverse rende solo più difficile tendersi la mano e fare quella strada insieme. Insegniamo nella scuola pubblica di uno Stato democratico, ma troppo spesso le nostre aule e le nostre scuole non sono comunità di vera democrazia: portarla in classe è faticosissimo, talvolta quasi impossibile e sicuramente non immune da errori e intoppi, ma non vedo strada alternativa. Sono convinto che qualche prospetto per le competenze in meno e qualche chiacchierata in cerchio in più possano essere un buon contributo al nostro crescere comune. Insieme alla consapevolezza che, in verità, quei voti che siamo chiamati a dare non misurano una persona, ma solo un pezzo di esperienza che non racchiude alcuna totalità.

Ai miei studenti più grandi ripeto spesso di ricordarsi com’erano e chi erano quando stavano sui banchi di scuola, nel caso tornassero a scuola come docenti: non per essere indulgenti e lassisti, ma per aver sempre presente che la vita scorre ben distinta dalle aule di scuola e che, per quanto quella dimensione sia importante, non deve essere totalizzante, né tantomeno una tortura. Che di fronte hanno delle persone, concrete e uniche, cui prendersi cura non solo perché apprendano nozioni e strutture di pensiero, ma perché coltivino il loro meglio e lo rendano frutto.

Perché, in fondo, il nostro compito non è plasmarli a nostra immagine e somiglianza o sulla base di indicazioni ministeriali o divine, ma solo farli sbocciare per quel che sono, mostrargli che con quelle ali possono volare benissimo da soli… e certe volte ci tocca farlo anche se noi siamo dei gatti domestici e di volo ne capiamo davvero poco. Le prossime pagine del diario, il seguito della poesia, devono scriverlo loro: il nostro finisce oggi, domani è loro.

Sogna, ragazzo, sogna Piccolo ragazzo nella mia memoria

Tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più

Sogna, ragazzo, sogna

Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania

Manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu…

Un prof