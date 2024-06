L’Asl2 Savonese protagonista al “The Next Generation”, il 51^ congresso nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica

Savona. Si svolge a Milano in questi giorni un evento straordinario nel campo della medicina e della tecnologia: dal 20 al 23 giugno 2024, la città ospiterà “The Next Generation”, il 51^ Congresso Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM). Quest’anno, il congresso avrà una rilevanza ancora maggiore poiché coinciderà con il primo congresso congiunto delle società scientifiche dell’area radiologica, che si terrà presso la moderna sede congressuale dell’Allianz MiCo.

Questo evento storico segna la prima riunione congiunta di tre prestigiose società scientifiche: la SIRM, la Società Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare (Aimn) e l’Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO). Tali società, che rappresentano rispettivamente radiologi, medici nucleari e radioterapisti, uniscono le loro competenze e prospettive per dare vita al primo congresso nazionale congiunto dell’area radiologica.

Il tema principale di “The Next Generation” è la radiologia diagnostica e interventistica, con un focus particolare sulle più recenti evoluzioni tecnologiche, in particolare l’intelligenza artificiale. Si prevede che l’evento attrarrà circa 15.000 partecipanti, trasformando Milano nel fulcro della comunità radiologica internazionale.

In questo contesto, Asl2 svolgerà un ruolo di primo piano. Tra i protagonisti principali del convegno legati all’azienda sanitaria la presenza prestigiosa di Nicoletta Gandolfo, che si appresta a diventare presidente della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), la più grande società scientifica in Italia e una tra le più grandi d’Europa.

Pienamente coinvolto anche Alessandro Gastaldo, che ricopre un ruolo fondamentale nel Comitato Scientifico dell’organizzazione del convegno. Come direttore del Dipartimento di Diagnostica di Asl2, il dottor Gastaldo ha reso possibile l’implementazione dell’IA nella radiologia Asl2, anche grazie all’impegno della direzione generale (dovuto al pronto riconoscimento dell’importanza di investire in questa tecnologia) nell’acquisire il software IA attualmente in uso.

Il dottor Duccio Buccicardi (responsabile della Struttura Semplice Radiologia Ambulatoriale, del Territorio e Screening Mammografico del presidio ospedaliero di levante) gestirà due laboratori interattivi intitolati: “Chat-GPT e LLM (Large Language Models) in radiologia: istruzioni per l’uso” e “Intelligenza Artificiale e Fratture”. Inoltre, terrà una relazione dal titolo: “Intelligenza Artificiale nel Management Radiologico”.

La dottoressa Francesca Lacelli (responsabile della Struttura Semplice Radiologia d’Urgenza e Prestazioni Interne della struttura complessa di Radiologia del presidio ospedaliero di ponente) terrà una relazione sulla radiologia muscolo-scheletrica relativa alla patologia del ginocchio nello sportivo, e sarà moderatrice della sessione e delle comunicazioni libere dedicate alla radiologia muscolo-scheletrica.

La dottoressa Francesca Rosa (della struttura complessa di Radiologia del presidio ospedaliero di levante, del team multidisciplinare delle patologie urogenitali maschili e femminili) presenterà una relazione sulla radiologia uro-genitale e modererà la sessione “Refertiamo insieme l’ORADS (Ovarian-Adnexa Reporting and Data System)”.

“The Next Generation” rappresenta non solo un’occasione per aggiornarsi sulle più recenti scoperte e tecnologie, ma anche un’opportunità per costruire una rete solida tra i professionisti del settore. La collaborazione tra le diverse discipline radiologiche, promossa da questo congresso, promette di accelerare il progresso medico, migliorare le pratiche cliniche e potenziare l’assistenza ai pazienti, attività cruciali per Asl2 da sempre impegnata nel migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti alla popolazione.