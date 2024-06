L’archetipo di Prometeo

“Le figure del mito sono proiezioni archetipiche dell’inconscio collettivo; in altre parole, l’umanità colloca al di fuori di se stessa, nei suoi miti, qualcosa del cui significato essa stessa non è consapevole” afferma Erich Neuman nel capitolo intitolato “Controversie e formazione dell’io” contenuto in un più vasto lavoro che affronta l’impervio tema dell’insorgere della coscienza. Fra le innumerevoli e meravigliose “figure del mito” è estremamente affascinante quella dell’eroe divino Prometeo; la possiamo incontrare nel Protagora platonico quando col fratello Epimeteo distribuisce attributi agli esseri viventi, così come nella Teogonia di Esiodo che riporta il mito più noto al riguardo, quello del furto del fuoco agli dei per donarlo agli uomini. Per la precisione Esiodo inizia la sua narrazione nel momento in cui, nei pressi di Mecone, Prometeo si trova a dover dibattere con Zeus circa la spartizione dei sacrifici animali tra gli uomini e gli dei. Questione delicata, pericolosa e di grande responsabilità. Già è significativo che in nessuna parte del mito si chiarisca la ragione per cui tale trattativa venga affidata a un dio e non a un umano né perché proprio a Prometeo così come, peraltro, non è chiaro perché Prometeo si risolva a ingannare Zeus soprattutto poiché lui stesso veggente e già a conoscenza della condanna alla quale sarebbe stato consegnato. Forse l’aspetto più affascinante va cercato nel fatto che Prometeo fosse a conoscenza di un segreto inaccessibile anche all’intelligenza del sommo olimpico che, di conseguenza, si trovava sotto ricatto nei suoi confronti tanto da far sì che Eracle, suo figlio, lo liberasse dalla condanna a essere incatenato alla montagna dove un’aquila del Caucaso si recava ogni giorno per strappargli il fegato che la notte sarebbe ricresciuto, in cambio del segreto stesso. Ma non è questo l’argomento di queste righe anche se vi si riferisce e risultava necessaria questa semplificatoria e breve premessa, mi interessa più limitatamente affrontare una riflessione parallela tra la componente archetipica della sfida prometeica e alcuni aspetti della stessa nella quotidianità di ognuno di noi poveri mortali.

Esistono numerosissime letture del mito di Prometeo, sicuramente interessante quella in chiave transumanista che ne analizza il rapporto con la tecnica, imprescindibile quella freudiana, mi riferisco a “Il disagio della civiltà” del 1929 e a “L’acquisizione del fuoco” del 1931, opere nelle quali gli aspetti centrali sono certamente il piacere, il senso di colpa e la punizione, temi che rimangono, seppure in un’ottica differente, anche in questa riflessione. Nello specifico mi sembra interessante ricordare un manifesto pubblicitario, mi sembra degli anni 70, che raffigurava un uomo incatenato alla roccia con un’aquila che volteggiava nei pressi, lo sguardo impavido, il corpo possente e seminudo ma, particolare intrigante, che calzava un certo modello di scarpe da ginnastica. Il messaggio risultava archetipicamente inequivoco anche per chi non conosceva il mito di Prometeo. Perché quell’immagine era così affascinante? Perché l’osservatore si sarebbe dovuto sentire motivato all’acquisto di quel certo modello di calzatura? In quegli anni, anche se il mito greco veniva raccontato nelle scuole elementari, sicuramente non molti erano a conoscenza della vicenda prometeica e, per certo, non ne avevano approfondito i valori archetipici; ma allora, com’era possibile l’efficacia della comunicazione? L’immagine titanica, più diretta e subliminale del codice parola, stava sussurrando alcuni messaggi a qualsiasi osservatore: vuoi dare un senso divino alla tua vita? Vuoi sentirti un eroe? Sfida l’impossibile, accetta la punizione e, una volta punito, comunque non arrenderti, sii fiero del tuo agire perché tuo è il potere. La ricetta dell’immortalità o, almeno, della felicità e della soddisfazione, era riassunta in uno schema semplice, immediato, efficace e radicato nel connettivo tipico delle civiltà occidentali. Provo a esporre un concetto apparentemente elementare ma che va colto senza superficialità in quanto schematizzato ma profondissimo: il mondo che ci è dato si è costruito anche sulle fondamenta degli archetipi che abbiamo assimilato inconsciamente autoreplicandoli in noi e riproducendoli nella chiave interpretativa soggettiva del mondo stesso; una sorta di corto circuito gnoseologico collettivo che sorregge l’impalcatura culturale stessa dell’intero sistema.

Nel modello comportamentale appena descritto si riconoscono alcuni principi generali che, contenuti nella narrazione mitica anche se non esplicitati, sono divenuti archetipi inconsapevoli sia nel singolo che nei modelli collettivi secondo l’ordine temporale circolare sopra accennato. La sfida, cioè il momento della infrazione alla regola, la volontà di infrangere il divieto, meglio se divino poiché espressione di un tabù reso trascendente, una sfida che spaventa e che richiede coraggio, l’atto che possa rendere ognuno un nuovo inizio, una sorta di novello Adamo o di un giovane Prometeo. Ma un simile gesto deve fondarsi su una consapevolezza bifronte: da una parte la convinzione di aver subito un torto, una limitazione, un’ingiusta censura che giustifica la ribellione; dall’altra l’avvertimento di essere in un territorio di confine, una sorta di pioniere dell’impossibile e, per un qualche motivo, portatore di una colpa della quale si fatica a comprendere la ragione ma che porterà con sé una inevitabile condizione di sofferenza. Tutto questo si può sintetizzare nell’espressione: senso di colpa. Il senso di colpa è il cemento della prigione che andiamo a costruirci, la saldatura del sistema che ci vende il materiale edilizio necessario, è un pesante nano sulle spalle, al quale dobbiamo imparare a ordinare di scendere e poi punirlo per quello che ci ha fatto. Nella cultura occidentale una speculare seppur diversa soluzione è suggerita da uno dei lubrificanti del sistema, religione-confessione-penitenza, un modo per appoggiare il peso della colpa nelle mani di qualcuno più grande e che, generosamente, ti solleva dal grave ma che, se appena ti allontani, ricompare ancor più pesante sulle tue spalle.

