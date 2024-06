L’Anpi di Varazze ha ricordato Giacomo Matteotti nel centenario del suo assassinio

Varazze. Non dimenticare. A Varazze, questa mattina, la commemorazione del centenario dell’ assassinio di Giacomo Matteotti. E’ avvenuta in un luogo simbolico perché “Matteotti visse in quel palazzo con la sua famiglia e nacque la sua ultima figlia Isabella, proprio a Varazze.

“Proprio dalla lapide che lo ricorda, un gruppo di cittadini si è riunito su proposta della sezione Anpi ‘Berto Ghigliotto’ di Varazze per celebrare i 100 anni dal suo assassinio per mano fascista”- spiega la presidente Francesca Agostini che aggiunge -. Purtroppo nonostante il forte legame della città con Matteotti che qui aveva soggiornato, aveva visto la nascita dell’ultima figlia ed era stato purtroppo anche perseguitato dai fascisti locali, il Comune non ha organizzato un omaggio istituzionale.

In ragione di questa mancanza l’Anpi ha ritenuto di dover agire in modo diretto.

Oggi più che mai la figura di Matteotti è attuale e importante per la sua correttezza e la dirittura morale, per l’azione seria, puntuale ed appassionata in favore dei cittadini, specie per quelli più poveri, un esempio di politico al quale ispirarsi e trarre un grande insegnamento anche oggi”.

Alla commemorazione è intervenuta anche la consigliera Paola Busso. “L’aver riconosciuto e denunciato con fermezza la pericolosità dell’ideologia fascista e l’abuso di potere attraverso la violenza di Mussolini gli costò la vita; a noi spetta raccogliere l’esempio della sua storia”.

Sabato 15 giugno, presso l’ARCI di Varazze alle ore 18, la sezione ANPI, presenterà il libro “Giacomo Matteotti, l’Italia migliore” dell’onorevole Federico Fornaro.