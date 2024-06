L’albenganese Graziano Floccia eletto sindaco di Mendatica

Albenga/Mendatica. Avendo superato il quorum del 40% il geometra del comune di Albenga Graziano Floccia, candidato sindaco con la lista “Insieme per Mendatica”, è stato eletto nuovo sindaco del comune della valle Arroscia, pronto a succedere all’uscente Piero Pelassa che resta come consigliere comunale eletto in amministrazione” e che ha retto il piccolo comune dell’imperiese per 15 anni.

Graziano Floccia emozionato commenta: “Sono residente ad Albenga, ma sono nato a Mendatica che è il paese di mio padre mancato qualche anno fa e ci tengo da morire a questo paese che ha avuto tanti problemi. Prima il covid, poi le alluvioni e siamo stati un po’ bastonati. Bisogna riportarlo ai tempi passati”.

“Indossare la fascia tricolore da sindaco dà tanta emozione – aggiunge – e sono grato alle 112 persone che hanno riposto fiducia in me. Sono anche orgoglioso di aver portato quattro giovani, di cui due uscenti e due nuovi in amministrazione, ma con alcuni componenti eletti la nostra è una squadra in continuità con l’amministrazione precedente”.

Ma come conciliare il lavoro di funzionario al comune di Albenga con l’incarico di sindaco? “Albenga è la mia città, dove ho lavorato e lavoro da 30 anni, e continuerò a farlo con lo stesso impegno di prima. Mi organizzerò, ho degli spazi il sabato mattina che non è lavorativo e darò un ruolo ad ognuno: il sindaco non sarà un uomo solo al comando, ma deve essere al comando di una squadra. Lavoreremo insieme e la mia sarà un’attività di coordinamento e altri porteranno avanti una delega” conclude.

Per avere l’ufficialità sarà comunque necessario attendere lo spoglio: perché l’elezione sia valida il candidato sindaco, infatti, deve ottenere il il 50%+1 di voti validi sul totale di quelli espressi. Un requisito che, solitamente, si rivela una pura formalità.