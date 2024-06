Laigueglia, successo di partecipazione all’Endurance E-Mtb

Laigueglia. Domenica 9 giugno il borgo di Laigueglia ha accolto con entusiasmo la competizione 6H Endurance E-MTB. L’evento si è distinto nel panorama delle competizioni outdoor grazie al suo format innovativo, svolgendosi sui suggestivi sentieri collinari che regalano una vista impareggiabile sulla Baia del Sole.

Gli atleti hanno affrontato una sfida di resistenza fisica e tecnica, gareggiando per sei ore ininterrotte ed offrendo uno spettacolo mozzafiato ai numerosi spettatori. L’organizzazione di Alassio 4Fun, guidata da Giorgio Nannei, Corrado Folco e Dante Schivo, ha assicurato un evento di successo, impeccabile in ogni dettaglio.

“Il valore della 6H Endurance E-MTB trascende l’ambito sportivo, inserendosi strategicamente nel progetto Longevity di Laigueglia. Questa iniziativa mira a rinvigorire il turismo durante i mesi di bassa stagione, posizionando Laigueglia come destinazione ideale per gli appassionati di sport all’aperto. L’evento apre nuove prospettive per il turismo locale, sfruttando la passione per lo sport e la natura che anima molti viaggiatori contemporanei” affermano gli organizzatori dell’evento.

“Laigueglia si conferma così come meta prediletta per gli eventi sportivi, con percorsi di mountain bike che si snodano tra mare e collina. La 6H Endurance E-MTB rappresenta l’avanguardia del progetto Longevity – concludono -, che ambisce a fare di Laigueglia un polo di attrazione per gli sportivi alla ricerca di un’esperienza unica, in un contesto naturale di rara bellezza”.

Alcuni momenti della giornata