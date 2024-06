Laboratorio teatrale “Emozioni alla ribalta” all’istituto Mazzini Da Vinci di Savona: coinvolti 22 studenti e 22 docenti

Savona. Nella arco di tutta la mattinata di giovedì 6 giugno nell’Aula Magna di via Aonzo dell’istituto Mazzini Da Vinci di Savona sono state invitate diverse classi per condividere un progetto educativo e inclusivo che la scuola ha realizzato attraverso gli insegnanti di sostegno. Si tratta di un Laboratorio emozionale teatrale denominato “Emozioni alla ribalta”.

Il laboratorio è stato svolto dal 15 gennaio al 4 giugno 2024 presso una delle aule di Via Aonzo ed è stato condotto dal docente di sostegno Angelo Lombardo, pedagogista e counselor. Hanno partecipato attivamente 44 persone di cui 22 ragazzi e 22 docenti o educatori.

Le ore totali del laboratorio sono state 76, suddivise fra laboratorio sulle emozioni (28 ore) e attività teatrale (48 ore). La parte iniziale sulle emozioni è stata propedeutica alla realizzazione dello spettacolo teatrale che si è poi concretizzato nella realizzazione di 10 sketch.

Durante questa prima fase emozionale sono state svolte varie attività finalizzate a creare un buon clima di gruppo e a migliorare la conoscenza di sé e degli altri. Nelle attività laboratoriali proposte, tra le altre cose, si sono affrontati temi come la fiducia, l’importanza dello sguardo e della voce e la consapevolezza del proprio corpo.

Nei 10 sketch sono stati trattati diversi temi di vita quotidiana all’insegna della leggerezza, della comicità e del divertimento. Tutto il lavoro è stato filmato ed è stato realizzato un cortometraggio.

A seguito dell’esperienza, gli studenti che hanno partecipato, alcuni con disabilità significative, hanno compiuto notevoli miglioramenti dal punto di vista della fiducia in se stessi, del miglioramento dell’autostima e del senso di autoefficacia. Dalle loro testimonianze è emerso che all’inizio del percorso non si sarebbero aspettati tali cambiamenti.

Come anticipato, il laboratorio ha visto coinvolti non solo gli studenti, ma anche i docenti e gli educatori che si sono messi in gioco come parte attiva del progetto.

In tal modo, i ragazzi hanno potuto conoscere meglio anche gli insegnanti in quanto, avendoli visti staccati dal loro ruolo di docenti, hanno potuto apprezzare maggiormente la loro umanità.

Durante la presentazione del 6 giugno sono emerse diverse proposte circa l’opportunità di ripetere l’esperienza laboratoriale allargandola anche ad altri studenti per il prossimo anno scolastico 2024-2025. Moltissimi spettatori (sia docenti che studenti) ne hanno apprezzato molto la riuscita.

Oltre che ad Angelo Lombardo, una particolare menzione e ringraziamento vanno fatti anche agli insegnanti ed educatori Andrea Airaghi, Anna Benzi, Aristea Zecchi, Donatella Comune, Eliana Pulichino, Francesca Frumento, Gino Giacobbe, Jacopo Ghigliazza, Matteo Costantini, Mila Zangelmi, Paola Di Masi, Roberta Guercio, Sergio Pennavaria e Valentina Ansaldo, che con costanza e grande dedizione hanno creduto fino in fondo al progetto.

Inoltre, la scuola ringrazia Michela Vernazza che ha curato sia le riprese che la realizzazione del cortometraggio, dimostrando un’eccezionale professionalità e spirito di adattamento. Infine, la scuola ringrazia il Bar Gavotti di Savona per la disponibilità ad utilizzare gli spazi esterni per consentire di riprendere uno sketch del cortometraggio.