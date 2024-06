“La piazza – Luogo dell’ascolto nel segno della politica”, incontro a Santuario

Savona. Giovedì 27 giugno dalle ore 20.30 alle 23 nella piazza del Santuario Nostra Signora di Misericordia avrà luogo il penultimo appuntamento del ciclo culturale “Autori in mostra nei luoghi dell’ascolto”, organizzato dalla Libreria Paoline con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Opere Sociali N. S. di Misericordia.

Sarà affrontato il tema “La piazza – Luogo dell’ascolto nel segno della politica”. La piazza è un luogo indispensabile all’essere umano. Come sono state progettate le piazze savonesi? In piazza si possono portare anche idee di rinnovamento sociale e protesta e può accadere che una piazza chiami in aiuto altre piazze. Se ne parlerà con Tommaso Badano, Giovanni Gallotti, Alessandro Venturelli, Carlo Cerva e Paolo Traverso.

Dalle ore 15.30 si potrà partecipare all’escursione “Storia e natura nel bosco dell’Adelasia” insieme a Paola Bussino. È necessaria la prenotazione entro il giorno precedente telefonando a Roberto Fiaschi della Libreria Paoline al numero di cellulare 3472512535.

L’intero evento rientra anche nel cartellone di “Savona Estate”. “Come già quello dello scorso anno, anche il cartellone del 2024 è una proposta trasversale, nata grazie alla collaborazione fra le realtà artistiche e le associazioni del nostro territorio nella stesura di un programma che negli anni cresce sempre di più dal punto di vista della proposta – spiega l’assessora comunale alla Cultura Nicoletta Negro – Tutto ciò nasce dal patto che Comune, Diocesi e Opere Sociali hanno stretto all’inizio del mandato allo scopo di rilanciare l’identità di un luogo che per vocazione può puntare sul turismo religioso, culturale e naturalistico”.