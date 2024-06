La “Partita del cuore”: un grande evento ad Albissola per Ivan, il ragazzo colpito da danno cerebrale

Albissola Marina. Si mobilitano tutti per aiutare Ivan. Anche le due Albisole e poi tantissime persone, quelle che da mesi sono vicine a lui e alla sua mamma.

Domenica prossima, 23 giugno. Il compleanno di Ivan. Per i suoi 18 anni è stata organizzata una serata che coinvolgerà tutti. Ivan è stato colpito da un danno cerebrale lo scorso settembre. Per lui è partita da subito una grande gara di solidarietà, anche con una raccolta fondi creata da Monica, la sua mamma. Ivan deve continuare a curarsi, quindi c’è ancora bisogno dell’aiuto di tutti. Per questo, per il suo compleanno, si giocherà la “Partita del cuore – un sorriso per Ivan”.

Appuntamento alle 20. Un evento con il patrocinio del Comune di Albissola Marina e del Comune di Albisola Superiore. La partita si svolgerà allo Stadio Faraggiana grazie alla disponibilità della società ASD Albissole 1909.

“L’Associazione GPN 2010-ODV ha organizzato nei minimi particolari questa serata, per amore e amicizia nei confronti di Ivan. “Monica è una grande mamma, una persona con una forza interiore capace, nonostante quello che sta affrontando, di dare tanto, tantissimo a chi le sta vicino, riuscendo a consolare anche chi sta soffrendo sicuramente meno di lei, – sottolineano dall’Associazione il cui presidente, Mauro Olivieri, anima di tutte le iniziative, è scomparso proprio pochi giorni fa. – Sappiamo per certo che se il presidente della nostra associazione potesse essere qui farebbe tutto il possibile per aiutare Ivan e per questo, a nome suo e nostro, con il cuore pieno di dolore, abbiamo organizzato questa serata. Mauro Olivieri aveva un grande cuore e resterà per sempre l’anima della nostra associazione”.

“Ivan ha bisogno di costose cure mediche – rimarcano – vi preghiamo di aiutarlo lasciando un contributo ai volontari che distribuiranno i biglietti d’ingresso, oppure versandolo sul conto dedicato alla raccolta fondi per le cure mediche”.

Ecco le coordinate: Unicredit: IT43Z0200810602000105888730, intestato a P.A. Croce d’Oro Albissola Marina OdV, con la causale “Partita del cuore – un sorriso per IVAN” .

Dopo la Partita del Cuore, i cui giocatori saranno amici di Ivan e una rappresentativa della Prima Squadra delle Albissole, si esibirà il cantautore, paroliere di Tiziano Ferro, Emanuele Dabbono.

Sarà un evento del cuore, non solo per la Partita, ma anche perché la solidarietà sarà il filo conduttore. La voce narrante sarà la cantante e speaker radiofonica Francesca Battiato, coadiuvata da Deejay Dhany.

“Ricordiamo di conservare il biglietto numerato ricevuto all’ingresso, perché alla fine della serata ci sarà un sorteggio e qualcuno tra i presenti potrà trascorrere un fine settimana, gratuitamente per due persone in Valle d’Aosta o cenare, menù fisso, in uno dei borghi più belli della Liguria, Celle Ligure”. Gli organizzatori ringraziano tutti, anche la Croce D’Oro Albissola e la Croce Verde Albisola.