La lista “Insieme per Cisano sul Neva” attacca: “Nella squadra di Niero volano gli stracci”

Cisano su Neva. “Il nervosismo del sindaco uscente Niero a pochi giorni dal voto è palpabile. All’interno della sua lista eterogenea, composta da esponenti provenienti dalle più disparate forze politiche, stanno già iniziando a volare gli stracci”. Lo dicono in una nota i candidati della lista “Insieme per Cisano sul Neva”.

“Sembra esserci un’evidente spaccatura e competizione tra i candidati, con alcuni di essi che appaiono quasi come saltimbanchi passati da tutti i partiti di centrodestra prima di approdare ora nella lista del sindaco del PD. Le divisioni sono tali che diversi candidati della stessa lista non si rivolgono nemmeno più il saluto, non condividendo pienamente le idee e i programmi di Niero”.

“Il mandato appena trascorso è stato caratterizzato dalla perdita di numerose occasioni di sviluppo e potenziali contributi, forse a causa di una mancanza di visione progettuale e di idee concrete da parte del sindaco per la crescita di Cisano. Una critica mossa spesso alle amministrazioni di sinistra, la cui prerogativa è proprio quella di un certo immobilismo che finisce per favorire la decrescita”.