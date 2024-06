Toirano. Si è chiusa ieri sera al Parco del Marchese la campagna elettorale di “Semplicemente Toirano”, la lista che sostiene la ricandidatura di Giuseppe De Fezza a sindaco del paese della Val Varatella.

Di fronte ad un folto pubblico, il primo cittadino ha ripercorso il lavoro svolto negli ultimi cinque anni e, proiettandosi poi verso il futuro, ha presentato il programma elettorale del suo gruppo. Ciascuno dei candidati si è occupato di uno o più temi in particolare: Claudio Oddo, assessore uscente, ha presentato idee e proposte in ambito di Grotte e protezione civile; Cinzia Peroni in ambito di turismo, manifestazioni e commercio; Francesco Oddone in ambito di sport e outdoor; Claudia Valentini in ambito di cultura, patrimonio storico e scuola; Deni Aicardi, vice sindaco e assessore uscente, in ambito di sociale; Fabrizio Tarantino in ambito di sicurezza urbana e viabilità; Giancarlo Mattoscio in ambito di ambiente e nettezza urbana; Lucia Taddeo in ambito di parchi pubblici e giardini; Davide Tranchida in ambito di sport e pubblica illuminazione; Luisa Bambina Lucchini in ambito di economia e finanza locale.

Commentando il periodo elettorale, De Fezza ha spiegato: “La campagna elettorale è iniziata bene, ma purtroppo in questa settimana i toni si sono alzati un po’ troppo. Per questo, ho lanciato un appello rivolto a smorzare le critiche e alcuni attacchi mendaci lanciati in particolare contro un candidato. Mi spiace che le cose siano andate così, eravamo partiti in maniera serena e ora ci tocca fare questo bilancio. Spero che gli ultimi giorni siano più tranquilli, anche in segno di rispetto verso gli elettori”.

E poi, rivolgendosi direttamente ai toiranesi, ecco l’appello al voto: “Negli ultimi cinque anni abbiamo amministrato il paese dando vita a tanti progetti volti a garantire l’avvenire di Toirano. Abbiamo ricevuto diversi finanziamenti e stiamo cantierando molte opere; altri finanziamenti sono in arrivo. Speriamo che i nostri concittadini vogliano dare fiducia e continuità a questa amministrazione, che può realizzare la rinascita di Toirano dopo la pandemia: ha gli strumenti e soprattutto la conoscenza necessari”.

Verso la fine della serata, De Fezza ha ricordato il lavoro svolto per bloccare il massiccio progetto di abbancamento della cava Torri e, nell’occasione, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Qualche altro candidato ha affermato che io avrei voluto la discarica. Niente di più falso, io ho lavorato per abbattere la discarica. Mi chiedo perché questo candidato non abbia portato avanti una campagna elettorale presentando i propri progetti anziché fare il leone in gabbia con arroganza. Ha definito le campagne elettorali delle battaglie, ma le campagne sono strumenti democratici che ci siamo guadagnati con il sangue. Per fortuna la gente può andare a votare”.

“Il motivo per cui sono in politica è che nel 2004 qualcuno voleva realizzare un inceneritore qui a Toirano, all’interno dell’area delle ex cave Martinetto appena chiuse. Così a 22 anni, insieme a Giancarlo Mattoscio, abbiamo dato vita ad una battaglia serrata per evitare che ciò accadesse. Fu una lotta serrata”.

E poi, rivolgendosi direttamente all’avversario, che è piuttosto facile individuare in Marco Bertolotto, De Fezza ha aggiungo: “Quello che mi chiedo è: se hai così tante cose da dire, perché hai rifiutato il confronto pubblico? Una persona così forte avrebbe potuto ‘asfaltarmi’ in quell’occasione, non sarebbe stato necessario nemmeno andare alle elezioni. Perché non hai voluto? O non sai argomentare ciò che dici o hai troppi scheletri nell’armadio per affrontarmi”.

“Quando parlano del futuro, tanti candidati dicono: ‘Quando governerò’. Io non governerò. Questa sera io sono venuto qui a parlare di ciò che ho fatto, a chiedere scusa per quello che non ho fatto e a chiedere ai miei concittadini, in modo molto umile, di dare fiducia alla lista ‘Semplicemente Toirano’, ai miei candidati, a noi che abbiamo messo il cuore per il bene del paese. Lo abbiamo fatto perché qui vivono i nostri figli e vogliamo che crescano in un territorio come si deve. Questo è il motivo per cui vogliamo amministrare Toirano. Quindi, se pensate che ci meritiamo la fiducia sulla scorta di quello che abbiamo fatto in questi cinque anni e sulla base di quello che verrà, se volete dare continuità e non fermare tutto, dateci fiducia. Altrimenti siete liberi di scegliere, il voto è vostro. Toirano avrà quello che decideranno i cittadini. Io posso solo dire grazie: tutte le critiche ricevute mi hanno lasciato qualcosa e ho imparato da ciascuna di esse”.