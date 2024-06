La Letimbro è salva, Vitiello: “Ora ripartiamo, presto l’assetto societario. Abbiamo già un allenatore che vuole parlare con i giocatori dello scorso anno”

Savona. “Dobbiamo ringraziare Pastorelli per il Comune e Ivaldi per la Federazione che erano con noi alla riunione di ieri sera”. Un sentimento di forte gratitudine per Antonio Vitiello, che vede la risoluzione di una questione che nelle ultime settimane ha lasciato col fiato sospeso diversi appassionati di calcio savonese: la Letimbro è salva e ripartirà dalla Prima Categoria.

“L’articolo ha smosso la situazione – dichiara Vitiello -. Non potevamo andare avanti senza un presidente, l’allenatore ci aveva già comunicato che sarebbe andato via. Siamo rimasti spiazzati ed eravamo praticamente alla chiusura. Poi si è mossa la Federazione, il Comune e altre persone che ora ci daranno una mano finanziariamente“.

E con la vicenda ormai alle spalle, è tempo di pensare al futuro. Qualche novità, mantenendo la solita riservatezza sui nomi, è stata svelata: “Abbiamo già un allenatore e un gruppo di dirigenti che ci darà una mano. Non faremo ancora sapere i nomi, ma man mano verrà comunicato l’assetto societario. Avevo lasciato tutti i giocatori liberi, quindi vedremo la situazione per costruire una squadra che possa fare un campionato dignitoso. Il nuovo allenatore li vuole incontrare, ci saranno novità nei prossimi giorni”.

“Il presidente? Lo faccio io, poi se una persona più importante lo vuole fare ben venga. Ora che sono il riferimento per tutti lo posso fare io“, conclude Vitiello.

Ed il sollievo c’è anche da parte di Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano: “È stata salvata società dai 79 anni di storia. Prossimo anno si festeggeranno gli 80 anni e bisogna dare continuità nel tempo alla Letimbro. Volevo ringraziare le persone che hanno reso possibile tutto questo, in particolare il presidente Ivaldi che ha avuto a cuore questa situazione e la seguirà direttamente sulla parte burocratica. In questi anni ha dimostrato di essere un grande presidente. Poi anche Vitellaro si è fatto parte attiva per dare una mano, essendo molto dispiaciuto. La Polisportiva Quiliano non è dentro la società, il mio aiuto è stato a livello personale per salvare la società“.