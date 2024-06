La guardia di finanza compie 250 anni, Piana: “Grazie per il servizio quotidiano”

Liguria. Si celebrano oggi i 250 anni della fondazione della Guardia di Finanza.

“Donne e uomini che si contraddistinguono per la dedizione, lo spirito di servizio e sacrificio verso il Paese. Li ringraziamo uno ad uno per le azioni che portano avanti quotidianamente tutelando il comparto economico e sociale, favorendo, insieme alle altre Forze dello Stato, la sicurezza per tutti noi”.

Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, a nome di tutta la Giunta, per la ricorrenza dei 250 anni della Guardia di Finanza.