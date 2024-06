“Ma distendi oggimai in qua la mano;

aprimi li occhi”. E io non gliel’apersi.”

Due endecasillabi del sommo Poeta tratti dal XXXIII canto dell’Inferno che, suppongo, sia presente nella memoria di chiunque abbia avvicinato l’opera per via del tragico giganteggiare della figura del Conte Ugolino. Proprio la rilevanza della vicenda straziante del padre che assiste impotente alla morte dei figli finché “più del dolor poté il digiuno” fa passare in secondo piano un’indicazione, a mio avviso, formidabile che il Poeta ci regala sul tema della “vera” morte. Dante e la sua guida, Virgilio, si stanno aggirando nel più profondo Inferno, nello specifico si trovano nella Tolomea, il luogo ghiacciato dove vengono puniti i traditori degli ospiti che così ha battezzato Dante in riferimento al tradimento di Tolomeo, fratello di Cleopatra, che fece uccidere il proprio ospite Pompeo. I due viandanti dell’aldilà incontrano un dannato che chiede loro di togliere dai suoi occhi il ghiaccio prodotto dalle sue stesse lacrime e Dante, affermando addirittura che “cortesia fu lui esser villano”, cioè che il suo diniego, la sua villania, fu invece cortese, si rifiuta di liberare dal ghiaccio il poveretto così da consentirgli almeno di piangere: che colpa aveva mai commesso il dannato per meritarsi tanto disprezzo? Si tratta di Alberigo dei Manfredi detto Frate Alberigo del quale si narra aver invitato a pranzo due parenti con i quali era in discordia con apparente volontà di pacificazione, per poi farli uccidere al momento della portata della frutta. Sembra che all’epoca, grazie a questo omicidio, divenisse espressione proverbiale “la frutta di frate Alberigo” per indicare un ignobile inganno. Secondo Dante un simile comportamento fa si che l’anima del peccatore venga immediatamente punita nell’Inferno mentre il corpo, abitato da un demone, prosegue inconsapevole la sua esistenza terrena.

Ho molto amato la figura terribile e titanica di Ugolino, ma credo che il messaggio più importante del XXXIII canto sia quello rappresentato da Alberigo: quante persone sono morte e non lo sanno? In verità la morte più tragica è quella della rinuncia alla vera vita, è la sopravvivenza inconsapevole, è accontentarsi di riconoscersi nel suo surrogato: una malinconica sopravvivenza. Mi sembrano illuminanti le parole del Dalai Lama: “Gli uomini dell’occidente vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto”. Credo si possa accostare a questa affermazione quella di Paolo Borsellino: “Chi ha paura di morire muore ogni giorno, chi non ha paura di morire muore una volta sola”; ma reputo possa essere ancor più utile alla nostra riflessione trasformare la frase di Borsellino in “Chi non ha il coraggio di vivere muore un poco ogni giorno, chi ha il coraggio di vivere non avrà paura di morire”. Sono convinto che la vita sia un atto d’amore verso se stessi e verso gli altri, certo, lo sappiamo, l’amore può finire, ma se avremo dato tutto mentre lo stavamo vivendo non avremo rimpianti e sarà meno doloroso abbandonarlo, se invece ci saremo censurati, limitati, se lo avremo attraversato tenendo sempre socchiusa una via di fuga, allora lo avremo condannato a una lenta eutanasia e non ci sarà più modo di rimediare quando lo ascolteremo agonizzare. Se quanto affermato è corretto, se è tanto importante quando si ama farlo senza censure, con coraggio, ebbene, lo stesso vale per la vita. Lo sappiamo, la morte sopraggiungerà comunque, importante è che ci trovi soddisfatti di quanto e di come abbiamo vissuto, pronti per intraprendere una nuova avventura. Forse non è così vero che si muore una volta sola, in molti casi si muore un poco ogni giorno, ma quello che è certo è che si deve esigere da se stessi di vivere pienamente ogni istante.

È noto l’aforisma dell’artista statunitense Mae West: “Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza”, mi sembra indispensabile, però, precisare cosa dobbiamo intendere per farlo bene, credo possa significare quello che affermavo sopra: vivere una vita vera. L’unità di misura della veridicità della nostra esistenza non possiamo essere che noi stessi, l’esatto contrario della logica denunciata dal Dalai Lama, vivere come fa l’occidentale, per valori che sono simulacri, il successo, la ricchezza, il potere. In effetti l’uomo occidentale è molto spesso simile a Frate Alberigo, un gaudente e sorridente zombie che si aggira per locali a esibire benessere e felicità, incapace di vivere e spaventato dalla morte. Ricordo un’affermazione di Tiziano Terzani sulla morte: “Quand’ero ragazzo era un fatto corale. Moriva un vicino di casa e tutti assistevano, aiutavano. La morte veniva mostrata. Si apriva la casa, il morto veniva esposto e ciascuno faceva così la sua conoscenza con la morte. Oggi è il contrario: la morte è un imbarazzo, viene nascosta”. Ma se non si ha il coraggio di guardare negli occhi la morte, il suo essere tanto ineluttabile quanto naturale, come sarà mai possibile maturare il coraggio di vivere la vita in maniera naturale e piena? Certo, non è possibile fare esperienza della morte in prima persona, ma perché esorcizzarne la possibilità? Perché doversi pensare immortali? Perché restaurarsi fino al parossismo per paura di riconoscere tracce di vecchiaia sul nostro corpo? La vita, mentre ci attraversa, lascia tracce di sé ma la mano che le disegna sul nostro viso e la nostra anima non è la sua, siamo noi i responsabili di ogni ruga, di ogni sogno tradito, di ogni amore vissuto, del bene e del male che abbiamo saputo regalare o imporre, una vita vera ci vedrà consapevoli artisti nella realizzazione di noi stessi, è forse questo il significato ultimo delle parole di Nietzsche: “Divieni te stesso”.

Se si rinuncia per paura, o meglio, se non si riesce ad avere abbastanza coraggio per fare ciò che si desidera per timore delle conseguenze, dei giudizi degli altri, o ancora peggio, se si agisce non per amore o per la gioia intima di ciò che si fa ma per rispondere a modelli o categorie etiche non profondamente condivise, ci si trasforma in un sopravvissuto estraneo alla vita stessa. Non si può tornare indietro, quante volte ci si è detti “se avessi osato”, “quanto vorrei una seconda occasione, allora non ripeterei lo stesso errore”. Non esiste una seconda occasione, sperare di rimediare a un qualsiasi errore, soprattutto a una rinuncia che ci ha regalato solo rimpianti, non ha senso, è l’ennesima perdita di tempo, sarà opportuno, al contrario, prepararsi a non sbagliare di nuovo, la prossima occasione dovremo essere in grado di coglierla, ma se negheremo a noi stessi la consapevolezza di aver sbagliato, magari lasciandoci inghiottire nelle sabbie mobili dei sensi di colpa per anestetizzare il dolore di ciò che è oramai perduto, allora ci staremo preparando a reiterare lo stesso fallimento. “Inventati la realtà attimo per attimo così che sia più vera” diceva il poeta, credo intendesse per “inventare” l’atto creativo di assunzione di responsabilità e la saggia follia di saper guardare negli occhi la vita poiché il segreto di una vita vera è, ancora una volta, nel coraggio di accettarla e guidarla amando profondamente la propria volontà di esistere. Come non ricordare di nuovo le parole dello Zarathustra: “Ma il coraggio è il miglior sterminatore, il coraggio che attacca: esso stermina anche la morte, perché dice: “Era questa la vita? Orsù! Di nuovo!”. Guardiamoci intorno, quanti Frati Alberigo si aggirano per le nostre strade, ecco, forse il primo atto di coraggio per intraprendere il cammino verso una vita degna di essere vissuta è dichiarare a se stessi: No, io no.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

