La Cairese vince la finale d’andata, Boschetto: “Questa squadra indossa il vestito che volevo cucirle addosso, 51% di possibilità di andare in Serie D”

Cairo Montenotte. Cala il poker la Cairese, nel momento più importante della propria stagione. La finale d’andata contro il Terni FC finisce 4-2, con le firme di Sassari, Sogno (doppietta) e Silvestri. I gialloblù diventano sempre più vicini alla promozione in Serie D, grazie all’ennesima prova di forza in questo finale di stagione. C’è sicuramente soddisfazione, dunque, per mister Riccardo Boschetto. Il tecnico al termine del match parla di una sfida “entusiasmante, divertente, dall’alto livello tecnico per la categoria”. Tuttavia, c’è anche un po’ di rammarico per un risultato che rischia di stare stretto ai gialloblù. “Dispiace perché abbiamo avuto tante grandi occasioni e perché il gol subito su punizione era evitabile”, afferma infatti il mister. “Bisogna comunque fare i complimenti ai ragazzi – continua Boschetto – perché hanno dato tutto. E complimenti anche ai più giovani, abbiamo finito con una semi-juniores”.

Secondo il tecnico, comunque, il risultato non movimenta particolarmente la situazione. “Non cambia nulla – dice Boschetto – e dovremo giocare in un clima caldo, questo era solo il primo tempo”. È chiaro che, però, la Cairese arriverà al ritorno in una condizione di forma decisamente invidiabile, come riconosce lo stesso Boschetto: “Arriviamo da un percorso netto. Possiamo coronare un sogno per questa società: tornare nella categoria regina dei dilettanti dopo 33 anni. Ora la situazione è 51 a 49 se si parla di percentuali“.

La crescita invidiabile dei gialloblù passa molto anche dall’assetto tattico della formazione, sempre più marchiata dal mister. “Questa squadra indossa il mio vestito – sostiene Boschetto – ed è molto vicina al mio pensiero di calcio. Ma quello che mi colpisce è la duttilità: abbiamo sopperito a notevoli assenze con molti adattamenti nell’ultimo periodo. Questo aspetto mi rende orgoglioso, perché significa che i ragazzi hanno fatto uno switch mentale“. Proprio sull’aspetto psicologico questa squadra sembra aver fatto lo step più significativo rispetto al balbettante inizio di stagione. “Abbiamo avuto diversi confronti, situazioni di disaccordo, ma questa squadra ha dei valori morali importanti“, dichiara infine Boschetto.