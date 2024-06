Italia eliminata da Euro 2024: débâcle azzurra contro la Svizzera

Berlino. Finisce all’Olympianstadion contro la Svizzera l’avventura dell’Italia ad Euro 2024.

Una prestazione opaca dopo un girone passato non senza difficoltà, riuscendo a spuntarla contro Albania e Croazia finendo accoppiati con gli elvetici. I gol di Freuler e Vargas ci fanno lasciare la competizione agli ottavi di finale.

Tanto rammarico tra la popolazione calcistica, come dimostrano le parole di Luciano Spalletti rilasciate a Sky Sport: “La responsabilità di quello che succede è sempre dell’allenatore, le scelte sono mie. Io con Gravina parlo, sentiremo cosa avremo da dire. Sono responsabile a livello di gioco e di risultati. Questa è stata un’esperienza in cui si poteva fare di più dal punto di vista di ciò che abbiamo espresso contro la Spagna e oggi. Se affronti squadre che palleggiano bene devi fare altrettanto, se il pallino resta agli altri diventa difficile. Oggi abbiamo sofferto qualche individualità diversa come gamba e velocità dalla nostra”.

“Questo è il massimo che possiamo fare? Non lo so. Non ho avuto moltissimo tempo per fare delle conoscenze, gli allenatori precedenti prima di una competizione quasi tutti hanno avuto 20 partite per fare delle prove. Secondo me qualche partita in più poteva aiutarmi. C’è grande differenza tra quello che ho avuto a disposizione io e gli altri, ma la responsabilità resta la mia“, conclude laconico Spalletti.