Interreg spazio alpino, approvati dal comitato di programma 4 progetti con partner liguri

Liguria. In arrivo in Liguria 1,1 milioni di euro di fondi comunitari grazie al Programma europeo Interreg Spazio Alpino. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico, a seguito dell’approvazione da parte del Comitato di Programma di quattro progetti con partner liguri. L’Italia (con sei regioni, tra cui la Liguria, e due province autonome) fa parte del programma di cooperazione transnazionale 2021-2027, al pari dell’Austria, del Liechtenstein, della Slovenia, della Svizzera e di alcune regioni della Germania e della Francia.

Il Comitato di Programma, riunitosi a Bled in Slovenia il 5 e 6 giugno, ha approvato complessivamente 33 milioni sull’intera area alpina. Di questi, 1,1 milioni arriveranno in Liguria per progetti che saranno avviati a partire da questa estate.

“È il miglior risultato di sempre per la Liguria sul Programma Interreg Spazio Alpino – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico – Un successo che testimonia l’abilità del sistema regionale nel fare squadra per catalizzare il maggior numero di risorse sul nostro territorio. I progetti che ci vedono coinvolti sono mirati ad offrire soluzioni condivise a sfide comuni, come la promozione dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra (progetto ALPHA), l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione del rischio di catastrofi (progetti A-Droop e RESPOnD) e la promozione della transizione verso un’economia circolare e l’efficienza delle risorse (progetto ASTER). Uno stimolo – aggiunge l’assessore – per continuare a intercettare progetti sempre più concreti e rispondenti alle necessità di cittadini e imprese”.

In particolare, il progetto “ALPHA”, con partner Regione Liguria, sostiene la crescita dell’area alpina come polo energetico riducendo l’inquinamento atmosferico e promuovendo il passaggio a un sistema a basse emissioni di carbonio; il progetto “A-Drop”, con partner Fondazione Cima, intende migliorare la capacità delle regioni alpine nel far fronte alla siccità e nel promuovere una gestione sostenibile dell’acqua; il progetto “RESPOnD”, con partner il Parco Nazionale delle Cinque Terre, ha l’obiettivo di sviluppare e testare soluzioni efficaci per costruire un settore vitivinicolo resiliente al clima; infine il progetto “ASTER”, con partner la Camera di Commercio di Genova e Filse, intende migliorare la cooperazione per la gestione dei rifiuti tessili e plastici nelle Alpi, con un focus sui prodotti outdoor per la montagna promuovendo un modello di scambio multifunzionale tra imprese agricole e rurali.