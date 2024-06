Insulti e minacce di morte, imbrattati i muri vicino all’abitazione del deputato leghista Francesco Bruzzone

Stella. “Un brutto risveglio ieri mattina a Stella, per il deputato della Lega Francesco Bruzzone, candidato alle elezioni europee. Alcuni ignoti durante la notte hanno imbrattato con insulti e minacce di morte i muri della SP 334, in località Salto, vicino alla sua abitazione”. Lo scrive in una nota la Lega Savona.

“Non è bello trovarsi minacce di morte nelle vicinanze di casa, pubblicamente scritte sui muri, tanto più in queste ore elettorali. Penso che in una libera democrazia cose di questo genere non debbano succedere, ma voglio tranquillizzare gli autori di questa vile iniziativa che proseguirò nel mio percorso politico, rigettando ogni tipo di intimidazione”, commenta il deputato ligure Francesco Bruzzone.

Tutta la Lega “esprime solidarietà a Francesco Bruzzone per il vile attacco”.