Innovazione e formazione per il settore edile, a Savona un evento dedicato ai più giovani per avvicinarli ai lavori dell’edilizia

Savona. L’Ente Sistema Edilizia Formazione e Sicurezza Savona apre le porte ai giovani e all’innovazione e organizza domani – giovedì 6 giugno 2024 – a partire dalle ore 9 nella sede della Scuola Edile di Savona in Via Molinero 4 – una mattinata all’insegna dell’innovazione e delle nuove tecnologie dedicata ai giovani delle scuole del territorio. Un’occasione di divulgazione, la cui importanza per rendere più attrattivo il settore è riconosciuta anche dall’Associazione dei Costruttori Edili – ANCE Savona.

Tra esperienze pratiche e virtuali nell’ambito delle costruzioni, presentazioni interattive sul tema della sicurezza sul lavoro, laboratori e progetti degli studenti delle scuole superiori, con la guida coinvolgente di Francesco Sgaramella, “U-nfluencer della sicurezza”, i partecipanti avranno modo di avvicinarsi concretamente al mondo dell’edilizia e di comprendere i cambiamenti in atto nel settore della formazione.

Oltre alle lavorazioni tradizionali, come scavi, lavori su funi e decorazioni artistiche, verranno presentate le più innovative tecnologie di realtà virtuale a disposizione del mondo della formazione: esoscheletri, realtà aumentata, simulatori di macchine edili. Attraverso un software dedicato i giovani potranno inoltre cimentarsi con esperienze pratiche in situazioni e scenari specifici nell’ambito delle costruzioni.

In questa occasione, sarà inoltre inaugurata la nuova aula attrezzata con un simulatore di macchine operatrici edili: un innovativo strumento che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, ESE Savona inserirà in tutti i suoi percorsi didattici, sia quelli dedicati agli studenti in obbligo scolastico, sia quelli per adulti (occupati e disoccupati), finalizzati all’acquisizione e all’aggiornamento delle competenze professionali specifiche.

“Con questo evento, totalmente incentrato sulle nuove tecnologie, vogliamo far cogliere ai più giovani l’attrattività e le potenzialità delle professioni legate all’edilizia” spiega Alberto Formento, presidente di ESE Savona. “Attraverso gli investimenti sull’innovazione vogliamo dare una risposta efficace alla richiesta da parte delle imprese edili di personale qualificato che sappia applicare le nuove conoscenze digitali, ecologiche e di economia circolare”.

“Accogliamo con grande favore l’impegno della Scuola Edile nell’investire in strumenti innovativi per la didattica e l’orientamento al lavoro. Le imprese del nostro settore richiedono sempre più manodopera qualificata per poter affrontare le sfide del futuro e una formazione al passo coi tempi è fondamentale per colmare questo bisogno, dotando le aziende delle risorse umane altamente specializzate necessarie per crescere e rimanere competitive” commenta Massimo Baccino, presidente di ANCE Savona.

Durante la manifestazione verranno presentati i progetti eseguiti dagli allievi dell’Istituto Tecnico per Geometri Boselli, del Liceo Artistico Chiabrera – Martini e dell’IPSIA Mazzini Da Vinci nei percorsi laboratoriali organizzati da Scuola Edile ed Istituti Scolastici.